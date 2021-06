Una familia de Carlos Paz lo dejó todo para vivir en un paraíso de Brasil

Yamila Palacios y Diego Balta son oriundos de Villa Carlos Paz y hace tres meses, dejaron todo para cambiar de vida. Ahorraron, armaron las valijas y partieron rumbo al nordeste de Brasil, donde volvieron a conectarse con la naturaleza. La joven pareja y Cira, su pequeña hija de 2 años, se instalaron en la localidad de Pipa y trabajan de forma virtual.

Es curioso cómo los viajes pueden marcarnos para siempre, y hay destinos donde uno quisiera volver una y otra vez. En 2017, durante un viaje de mochileros por Sudamérica, Yamila y Diego se enamoraron de Río Grande do Norte y desde entonces siempre soñaron con regresar.

Cuando tuvieron a su hija, decidieron esperar que cumpliera dos años y hace trece semanas, se lanzaron a la aventura. Con el dinero que habían juntando durante el año pasado, compraron los pasajes y finalmente, desembarcaron en Pipa. Allí, transcurren sus días entre el mar cálido y cristalino del norte, las arenas doradas y su actividad laboral.

En diálogo con EL DIARIO, Yamila contó: «Conocimos este lugar en 2017 y queríamos volver. Cuando nació Cira decidimos esperar un poco más, porque nos parecía que era muy chica para irnos de viaje. Pero hace tres meses, viajamos para instalarnos acá y hacer una vida más cerca de la naturaleza. Tenemos el mar cerca y podemos disfrutar de nuestra hija en un entorno más natural, libre de restricciones. Mi hija comenzó el jardín en el mes de abril y jamás lo cerraron».

«Extrañamos a nuestra familia y nos da pesar que nuestros padres no puedan disfrutar de su primera nieta. Por supuesto que pensamos en volver, pero cuando todo esto pase y allá vuelva a ser como antes. Volveremos cuando pase todo el caso que se está viviendo»; añadió la joven.

«El pre viaje fue difícil. Hicimos ferias y vendimos todas nuestras cosas, hasta la ropa, con el fin de juntar la mayor cantidad de dinero posible. La decisión de viajar con una niña es difícil, pero se adaptan mejor que uno. El viaje no fue fácil, porque nos cambiaban la fecha de vuelos y diez días antes de salir, dimos positivo de COVID. Parecía que todo se encaminaba a hacernos postergar nuestro sueño, pero finalmente pudimos concretarlo. Ahora estamos acá, guerreándola como toda Sudamérica, no es fácil tanto cambio y tampoco es como uno se imagina. No es todo sol y playa, pero hay más libertad, mucha naturaleza y ver a nuestra hija tan feliz no tiene precio»; relató Yamila a EL DIARIO.

«Allá en Carlos Paz, vivíamos de la gastronomía y los emprendimientos propios pero no nos vinimos por una situación económica. Incluso vivir acá es más caro. La realidad es no sabemos cuando vamos a volver, vivimos en el presente. Nosotros amamos nuestro país y amamos Córdoba, pero somos aventureros por naturaleza. Esta es un forma de dar un mensaje también, con un hijo también se puede viajar por el mundo. Creo que es lo mejor que pudimos regalarle, una infancia libre lejos de la contaminación del COVID»; concluyó.