Carlospacense ofrece una recompensa por su perro y dijo: «es como un hijo»

Un vecino de Villa Carlos Paz, quien prefirió no revelar su identidad a este medio por cuestiones personales, se encuentra buscando desesperadamente a su perro de raza labrador y ofrece una recompensa para quien lo encuentre o brinde información sobre su paradero.

«Es como un hijo, con mis hijas estamos muy tristes y necesitamos verlo»; expresó el hombre.

Según se supo, el perro buscado responde al nombre de «Murphis» o «Munci» y no se perdió, sino que la familia no supo más de él luego de haber convivido durante diez años y darle en adopción..

«A Murphis, que es un labrador, lo tuve en custodia durante 10 años. Luego se lo entregué a una persona para que lo tenga mientras yo resolvía mis problemas personales. Me divorcié y tuve que trasladarme y en el nuevo lugar no aceptaban mascotas»; explicó el vecino, quien continuó: «La persona que lo tuvo seguro que lo atendió muy bien, pero sucedió que en diciembre y enero pasados tuve que trasladarme por trabajo y no pude ayudar con la comida de Murphis».

El hombre insistió en la necesidad de recuperar a su mascota. «No sé qué pasó con mi labrador que tiene 11 años, quisiera recuperarlo. Es un integrante más de la familia, y lo extrañamos. Quiero volver a integrarlo a mi vida y a la de mis nenas pequeñas»; aseguró a EL DIARIO.

La recompensa

El vecino ofrece una recompensa con pago de contado para recuperar a Murphis. «Entregaré $5000 a quién aporte datos fehacientes y $12.000 a quien me lo entregue»; señaló el vecino.

Para comunicarse con el dueño de Murphis, es posible hacerlo al teléfono (3541) 562961.