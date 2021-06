La historia detrás del muñeco de nieve más famoso

Tras la caída de una intensa nevada sobre Villa Carlos Paz, un muñeco de nieve se convirtió esta mañana en el protagonista de todas las fotografías y videos de la jornada. Sin embargo, detrás de su figura se esconde una historia emotiva.

Su creador se llama Eugenio Savini, tiene 28 años y es oriundo de Santa Fe. El joven se encuentra radicado desde hace varios años en la ciudad, pero recién hoy tuvo la posibilidad de conocer la nieve por primera vez.

Lo hizo en compañía de su bebé (el primero del 2021) y su esposa Micaela y como una forma de celebrar el espectáculo que estaba viendo, hoy bien temprano se dirigió hacia el puente peatonal y levantó un muñeco de nieve que hizo furor.

Tras el éxito que tuvo, armó un segundo muñeco gigante que está acompañado por un perro y se encuentra frente a la librería de sus suegros en la Avenida Estrada.

«Yo soy de Santa Fe y me vine de chico a vivir a Carlos Paz con mi familia. Pero nunca había tenido la posibilidad de disfrutar algo así, me da mucha felicidad compartirlo con mi hijo de pocos meses y mi señora. Poder tener una foto de recuerdo de todo esto y ver como a los vecinos les encantó el muñeco que hice, es muy lindo. Yo había visto que una vez hicieron un muñeco así en Córdoba, lo habían hecho de barro, y ahora con esta nevada me animé a hacer el mío»; contó a EL DIARIO.