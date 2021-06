¿Cómo ayudar a las personas que viven en las calles carlospacenses?

Con la llegada de las bajas temperaturas, nuevamente se puso en agenda la situación de varias personas que se encuentran viviendo en situación de calle en Villa Carlos Paz. Ayer se registró una nevada histórica y el municipio trasladó a varios indigentes al refugio nocturno y puso a disposición de otros las instalaciones de REMAR. Sin embargo, advierten que hay quienes rechazan cualquier tipo de asistencia y se niegan a abandonar sus precarios asentamientos.

Desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad se lleva adelante un relevamiento constante de quienes habitan en la vía pública y se articulan accionar para mitigar el efecto del frío, la inseguridad y la pandemia de coronavirus. No obstante, muchas veces se encuentran impedidos de actuar sin una orden judicial.

Carolina Rodríguez, subdirectora de Discapacidad e integrante del área de Desarrollo Social de la Municipalidad, expresó: «Estamos trabajando con la gente en situación de calle y nuestro compromiso está desde el momento cero de la pandemia. Desde marzo del año pasado, venimos trabajando y haciendo un relevamiento de las personas en situación de calle. Nuestro objetivo es trabajar con la gente en situación de calle, sabemos que atraviesan realidades diferentes y muchos son personas que tienen una residencia y vienen esporádicamente a Carlos Paz».

«Nos hemos vinculado con el Refugio Cura Brochero y en el día de ayer, hemos estado con Remar Argentina y ofrecimos la posibilidad de que un grupo de personas en situación de calle se alojen allí y pasen una noche en un lugar seguro, con comida y calefaccionado. Teníamos un grupo de gente a quienes intentamos llevar allí y no quisieron. Es una situación preocupante, teniendo en cuenta que hace mucho frío. Nosotros hacemos un seguimiento constante con nuestras trabajadores sociales, pero muchas veces no somos recibidos de la forma óptima»; añadió.

«Nosotros tenemos relevadas a seis personas que viven en la zona del puente Los Gigantes, en Playas de Oro, en el puente Juncal y en las llamadas choperas. Ayer no encontramos gente, pero sí los vimos el lunes pasado. El día lunes, se hisoparon algunas personas y se llevaron al refugio nocturno y seguiremos trabajando. Estamos brindando contención y consiguiéndoles un lugar para que puedan alojarse. Muchas veces nos dicen que no quieren irse del lugar donde están, porque implica ir a un sitio que no conocen y vincularse con gente que no conocen»; completó.