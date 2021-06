¿Querés ser voluntario en el COE? requisitos e inscripciones

El Gobierno Provincial abre una nueva convocatoria a aquellas personas interesadas en integrar los diferentes equipos voluntarios de los COE Capital y regionales.

Está dirigida a personas de entre 18 a 59 años que no pertenezcan a grupos de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, inmunodeficiencias, oncológicas, trasplantadas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal crónica, y quienes tienen Certificado Único de Discapacidad), y que cuenten con domicilio dentro de la provincia de Córdoba.

Quienes se inscriben deben poseer el CIDI nivel 2, con el objetivo de posibilitar el acceso a la tarjeta para realizar viajes en el transporte público urbano –en el caso de quienes viven en la ciudad Capital-.

Cabe aclarar que, el Voluntariado del COE pone a disposición cuatro colectivos para que los voluntarios puedan trasladarse de manera segura y gratuita a los diferentes operativos.

Además, es necesario presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI

Constancia de C.U.I.L.

Currículum Vitae

Si sos profesional asistencial, fotocopia del título, cursos, y matrícula habilitante

Si sos estudiante de una carrera afín, constancia de alumno/a regular

Accedé al formulario de inscripción, aquí.

Equipos del Voluntariado

Dependiendo de su área de estudio o profesión, las y los voluntarios integrarán equipos en:

– Operativos en los diferentes barrios de la ciudad de Córdoba: como distanciadores/as, escribientes y/o hisopadores/as.

– Operativos en comunidades cerradas: como escribientes e hisopadores/as (geriátricos, salud mental, discapacidad, hogares, Complejo Esperanza – SENAF -, centros de diálisis, entre otros).

– Equipos de acción: realizan asistencia domiciliaria y se requieren profesionales o estudiantes de la salud.

– Call Center: seguimiento de personas que fueron contacto estrecho.

– Centros de vacunación: tareas de distanciamiento, registro del paciente (triage) e inmunización.

Vale destacar que, al momento de ingresar al voluntariado, se debe firmar un Acta de Conformidad, y una Declaración Jurada, en la que consta que no se encuentra en ningún grupo de riesgo, presta servicios de manera voluntaria, no se encuentra cursando aislamiento por ser un caso confirmado de Covid-19, contacto estrecho o contacto conviviente, ha recibido la información correcta del servicio que deberá prestar y conoce las pautas de convivencia del voluntariado y consecuencias en caso de no cumplirlas

Capacitaciones

El Voluntariado brinda capacitaciones quienes se inscriban para desenvolverse en las respectivas tareas: acciones de distanciamiento, triage, hisopado e inmunización.

Colaboración

El voluntariado del COE funciona desde el inicio de la pandemia colaborando con las acciones y operativos que lleva adelante la entidad.

Voluntario es toda persona que, mediante una decisión libre, altruista y sin recibir ningún tipo de contraprestación económica, participa en actividades previstas en el marco de la contención de la pandemia por Covid- 19.