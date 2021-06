Recorren el mundo en una combi y se enamoraron de Carlos Paz

Iuri y Ganesha se conocieron como mochileros, hoy viajan juntos en una combi y hace dos semanas, llegaron a Carlos Paz. Son acróbatas, profesores de yoga y principalmente, aventureros. Atravesaron juntos más de veinte países de Europa y América y ni siquiera la pandemia frenó su sueño de recorrer el mundo.

Ella es oriunda de Francia, tiene 31 años y hace 10 años, que lleva una vida nómade. Él es brasilero y comparte su misma pasión itinerante. Se vieron por primera vez en Brasil en 2018, viajaron al viejo continente y hace un año y medio, regresaron para completar su aventura por tierras americanas.

Durante los últimos días, fueron instalándose en distintos puntos de la ciudad y comenzaron a vender budines y otras delicias sin T.A.C.C para subsistir. Son además dos artistas del equilibrio y practican el slackline. Usan una cinta de nailon o poliéster que se engancha entre dos puntos de anclaje (generalmente árboles) y se tensa para caminar sobre ella a grandes alturas.

«Hace diez años que viajo. Siempre lo hice a dedo, recorrí África, Europa y en 2016, viajé a América para seguir recorriendo. En 2018, nos conocimos en Brasil, viajamos a Europa juntos y hace un año y medio, volvimos y compramos la combi. Era un sueño que teníamos, yo lo tengo desde que soy chica. La combi es una forma de viajar más seguros y no depender de otros viajeros. También nos permite llevar todas las nuestras cosas con tranquilidad»; contó Ganesha a EL DIARIO.

«Nosotros practicamos el deporte slackline y teníamos todo ese equipaje con nosotros. Antes de la pandemia, vivíamos de la acrobacia y el acro-yoga. Donde íbamos, montábamos un espectáculo o contactábamos con dueños de bares y restaurantes que nos lo permitían hacer un show de algunos minutos. De ahí sacábamos para vivir. Ahora somos conscientes que no podemos ponernos en una plaza, hacer un espectáculo y amontonar a personas, tampoco podemos hacerlo en bares, así que estamos elaborando alimentos sin T.A.C.C y libres de productos de origen animal. Nosotros somos veganos desde hace 11 años, así que sabemos elaborar nuestros budines»; reconoció.

«Empezamos hace una semana y la verdad que nos va muy bien, la gente nos compra. En Argentina estamos hace un año. La pandemia hizo que se extendiese la visa que tenía y nos pudimos quedar más tiempo a disfrutar y conocer este país. Nos encanta, recorrimos el sur durante los primeros meses y fue un clima muy sorprendente para nosotros. Ahora nos vinimos a Córdoba y es una zona muy agradable. Llevamos dos semanas en Carlos Paz, la gente es muy cálida y la ciudad nos encanta. No sabemos hasta cuando nos quedaremos. No tenemos planes, vivimos el día a día. Hoy estamos acá, mañana no sabemos»; completó.