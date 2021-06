¿Cuántas camas de terapia intensiva quedan en Carlos Paz?

Desde hace algunas semanas, la demanda de camas de terapia intensiva para pacientes con Covid-19 se mantiene alta en Villa Carlos Paz. En la ciudad, hay dos clínicas privadas que cuentan con áreas para personas afectadas por la pandemia y se encuentran trabajando al límite de su capacidad.

Se trata del Sanatorio Privado Punilla y la Clínica San Roque, ya que el Hospital Sayago no fue autorizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba como centro de atención de coronavirus. Los pacientes que no cuentan obra social y deben recurrir al sistema público de salud son derivados al Hospital Regional Domingo Funes, donde no quedan camas disponibles.

Según pudo conocer EL DIARIO, en el Sanatorio Punilla se estabilizaron y luego se dieron de alta pacientes que todavía cursan la enfermedad y que fueron enviados a sus domicilios para desocupar algunas camas. Sin embargo, la situación es crítica porque se alcanzó el máximo de ocupación en la terapia para pacientes con COVID.

En tanto, en la Clínica San Roque sólo quedan disponibles dos de las siete camas de internación que se encuentran habilitadas para pacientes contagiados con el virus.

La situación es preocupante, ya que el titular de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba, Juan Gras, consideró que todavía no se alcanzó el pico de contagios y que podría volver a crecer la demanda de camas de internación.

De cara a los próximos días, la mayor preocupación de las autoridades son los festejos por el Día del Padre.

Voceros del Hospital Domingo Funes confirmaron en las últimas horas que las 11 camas de terapia Covid se encuentra al 100% y que la terapia que se había improvisado como refuerzo fue desarticulada el último sábado, tras el traslado de los últimos pacientes. Las instalaciones sí funcionan para internación de día y la colocación de oxígeno de alto flujo, aunque no con respirador.

Los pacientes ingresan al lugar, son estabilizados y si necesitan camas de internación, deben ser derivados.