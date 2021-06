Sin protocolo: viajan parados y amontonados en los colectivos de Punilla

Desde hace algunos días, vecinos denuncian que hay pasajeros que viajan amontonados y parados en unidades del transporte interurbano que recorre el Valle de Punilla y que no se cumplen con las restricciones sanitarias.

Se dieron a conocer las imágenes registradas en el interior de una unidad perteneciente a Autobuses Santa Fe que conecta las localidades de Tanti, Carlos Paz y Cuesta Blanca y donde puede verse varias personas que viajan sin asiento.

La situación se agrava porque, debido a las bajas temperaturas, algunos cierran las ventanillas y no hay buena circulación de aire.

También hubo trabajadores esenciales que cuestionaron la gran cantidad de pasajeros que lleva cada unidad, aduciendo que no se cumple con la capacidad limitada ni se controla correctamente quiénes pueden viajar.

«Todos los días pasa algo. O llevan más pasajeros de los permitidos y vamos todos amontonados, o hay choferes que no se ponen el barbijo o corren el nailon protector. Es como se llevan todo por delante y no les importan los protocolos. Más de una vez estuve a punto de bajarme del colectivo, porque es un peligro. Hoy nos tocó vivir en un colectivo con pasajeros parados, fue una situación que me indignó y me dio mucha impotencia. Encima si decís algo, es para pelear con el chofer»; contó un pasajero.

«Yo viajo regularmente en el colectivo y siempre es algo. También hay veces que el colectivo está sucio, la verdad que es un desastre. Hoy subí al colectivo 2281 y estaba lleno y el chofer seguía metiendo pasajeros»; denunció.