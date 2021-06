Carlos Paz: Vende pan casero en la calle para mantener a su familia y estudiar

Federico Galíndez se mudó desde Río Cuarto para estudiar turismo en Carlos Paz, llegó la pandemia y debió rebuscárselas para sobrevivir. En base a la receta que le había enseñado su madre (quien por cuestiones de salud ya no puede trabajar) comenzó a elaborar pan casero y tortillas, ese se convirtió en el único ingreso de su hogar.

El joven tiene 21 años y se instaló con un puesto frente a su hogar. Una fotografía suya se viralizó hace un par de días en las redes sociales, conmovió a la sociedad carlospacense y le permitió sumar nuevos clientes.

Y es la venta de pan le permite pagar el alquiler de su casa, la comida y los servicios y los medicamentos que necesita su madre, quien tiene 53 años y fue sometida a cuatro operaciones de corazón.

Desde que tenía 12 años, Federico fue aprendiendo el oficio y todos los días, arranca bien temprano para amasar y cocinar el pan que luego sale a vender.

«Me mudé hace dos años con mi mamá desde Rio Cuarto, acá tengo una hermana y me vine con la idea de estudiar turismo. Me gustaba mucho, me anoté en la facultad y empecé a trabajar en la cocina de bares y hoteles mientras estudiaba. Cuando llegó la pandemia, todo cerró y me quedé sin trabajo. Ya no pude seguir estudiando, pero había que comer. Yo sé hacer pan porque mi mamá me enseñó y me puse a amasar y vender en la esquina de mi casa. Yo necesito trabajar porque no tenemos otra entrada y mi mamá no puede trabajar por su salud. Tenemos gastos de remedios, alquiler y la verdad que no está fácil»; contó a EL DIARIO.

«Vendo todos los días a la mañana y un par de horas a la tarde. Ahora estoy haciendo más y vendí todo, así que estoy contento. La gente es muy buena y me recibió de la mejor forma. Yo quiero seguir estudiando, la idea es retomar y lo voy a hacer»; completó.