No quedan camas de terapia intensiva en el Valle de Punilla

La demanda es alta y se encuentran colmadas las camas de terapia intensiva en el Hospital Domingo Funes, el más importante del Valle de Punilla. También se encuentran al borde del colapso sanitario las clínicas privadas y desde esta semana, se comenzaron a derivar pacientes a poblaciones como Alta Gracia o Río Tercero.

La directora del Centro de Operaciones de Emergencias de Punilla y Cruz del Eje y titular del Hospital Funes, Sonia Nieva, advirtió que la situación podría agravarse en los próximos días sin no se frenan los contagios y dijo que el personal de salud «lleva un año trabajando sin descanso».

Si bien se agregaron quince camas de internación, lo cierto es que no fueron suficientes y la ocupación está por encima del 80% y podría completarse en las próximas horas.

El panorama es preocupante para las próximas semanas y más si tenemos en cuenta, que los pacientes permanecen entre 20 y 35 días en internación.

Tanto el sector público como el privado está al límite y desde la Unión de Trabajadores de la Salud, aseguraron que no quedan camas disponibles en el Funes y que la atención en el hospital modular (que se construyó para aliviar la demanda en el pico de la pandemia) es complicada porque no cuenta con oxígeno central y los respiradores funcionen con tanques llenos.

El agotamiento de los profesionales médicos y enfermeras no es un dato menor, ya que también podría comenzar a faltar personal en algunos centros de salud.

Nieva también cuestionó a quienes siguen llevando adelante reuniones sociales y fiestas clandestinas y dijo en diálogo con Radio Universidad: «Hasta que los muertos no sean de ellos, no les importa, cuando tengan un familiar muerto o internado crítico, ahí les va a importar pero ya va a ser tarde». «Es duro ver fiestas clandestinas con 200 o 300 personas y nosotros trabajando para que la gente se salve (...) lo mismo pasa con los grupos que no creen en la pandemia ni en las vacunas».