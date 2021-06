Para estudiar, van a una plaza y se conectan al WIFI de una parrilla

Ellos quieren estudiar y como no tienen conexión a Internet en su casa, todos los días caminan hasta una plaza y se conectan al WIFI de una parrilla. La historia de dos hermanos que viven en la ciudad de Alta Gracia y protagonizan una odisea para no perderse ninguna de clase.

Se llaman Martina y Francisco y se encuentran radicados en el barrio Lalahenes. Ella tiene 15 años y él, 13 y cursan sus estudios de forma virtual en el Instituto Padre Domingo Viera.

En su casa no pueden hacerlo porque todavía no llegó la fibra óptica al barrio y con la pandemia, sus padres se quedaron sin trabajo y viven de lo que ganan haciendo trabajos de carpintería. No hay plata para pagar una conexión por aire y entonces, los chicos se la rebuscaron como pudieron.

Sobre la Ruta 5, en la plazoleta Reynaldo Luppi, se encuentra una reconocida parrilla donde asisten casi a diario para tomar las clases. Allí encuentran la conexión necesaria para enviar el material o descargar las actividades o charlar con los profesores.