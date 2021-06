El drama de las academias de danza, reclamo en Carlos Paz

Las academias de danza de Villa Carlos Paz se encuentran organizando una concentración para visibilizar la difícil situación que están atravesando, denuncian haber sido discriminados y solicitan la reapertura de sus establecimientos con protocolos sanitarios. Se hará una intervención artística, presuntamente el próximo viernes, donde se convocará a participar a profesores y alumnos para exigir que se habilite su funcionamiento.

En ese sentido, sostienen que están en una situación crítica a casa de las restricciones impuestas el pasado 7de junio y que muchos profesores y dueños de academias están a borde la quiebra.

«Los titulares de estudios y actividades afines dependemos exclusivamente de los ingresos que percibimos de nuestros alumnos en forma mensual y en post de ellos debemos afrontar los haberes de las personas en relación de dependencia que están bajo nuestra responsabilidad, debiendo afrontar una serie de gastos sin percibir ingreso alguno, decantando de esta forma en un perjuicio económico financiero inconmensurable», sostuvieron en un comunicado.

«Teniendo en cuenta que el ámbito laboral artístico se desempeña frecuentemente dentro de lo que se denomina trabajo informal, eso no nos permite acceder a las ayudas económicas propuestas desde la Provincia y la Nación. Presentamos una solicitud para que se contemple la posibilidad otorgar una suerte de permiso o autorización de funcionamiento administrado y controlado con las máximas condiciones de seguridad e higiene y en base al protocolo del COE»; agregaron.

Leonardo Martínez es profesor de Alegrodanza Escuela de Ballet y expresó a EL DIARIO: «Vamos hacer una muestra artística en medida de reclamo. Vamos a estar presentes los profesora de quince academias de la ciudad. Vamos a realizar una función todos vestidos de negro en los Jardines Municipales y estamos evaluando hacer un recorrido y hasta convocar a los alumnos. Sabemos la situación que se está viviendo y no queremos quedar como los rebeldes, pero vamos a reclamar porque necesitamos volver a trabajar. El año pasado han cerrado una diez academias, otras se fusionaron y tratamos de sobrevivir».

«Carlos Paz es un centro cultural y artístico, con muchas academias de danza y eso hace a la saluda psíquica también. No tenemos alcance a los planes del gobierno o créditos y hay profesores que están vendiendo cosas para salir adelante»; destacó.

«Yo tengo un local propio y por suerte, eso me permite seguir. Pero el que paga alquiler ya no puede seguir y se tiene que ir. Carlos Paz era sede del certamen Danzamérica y tenemos más academias que la ciudad de Córdoba y eso parece que no le importa a nadie. Necesitamos apoyo y no lo tenemos»; completó.