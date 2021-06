VIDEO: Una joven cantante y un emotivo homenaje para los padres

Jazmín Galíndez tiene 15 años, es oriunda de Parque Síquiman y rindió un emotivo a todos los padres con un cover de una famosa canción de Piero. La joven cantante vive con su familia, asiste a cuarto año en el IPEM Nº406 y el domingo pasado estrenó un videoclip con la colaboración de los bailarines de la peatonal de Carlos Paz.

Se trata de la segunda canción que presenta (ya había presentado otra para el Día de la Madre) y sueña con incursionar en el mundo de la música y llegar a lo más alto.

«Es mi segundo video y me acompañaron los bailarines de la peatonal, que son amigos y junto a quienes hace tiempo quería hacer algo. A mi siempre me gustó cantar, desde chica. Lo heredé de la familia de mi madre, ya mis tíos siempre se juntaban, cantaban y tocaban instrumentos. Hace tres años que comencé a cantar con ganas de crecer y vivir de la música»; expresó a EL DIARIO.

«Participé en dos ediciones del Festival del Cordero Serrano en Tanti. Me gusta la cumbia, pero lo melódico también y mi referente es Selena Quintanilla, una estadounidense que vive en México y hace cumbia. Siempre pensé en perfeccionarme, ir a una academia, pero todo lo que averigüé no me termina de convencer. Me encantaría llegar alto, sueño con llenar un estadio»; finalizó.