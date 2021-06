«El Rey de la Salada» quiere instalar una feria en Córdoba

Córdoba. Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada" por ser el creador del exitoso paseo de compras que funciona a la vera del Riachuelo en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, busca ahora extender su negocio hacia otras provincias.



Según precisó a Cadena 3, tiene tres terrenos en vista para instalar el emprendimiento: dos en Córdoba y uno en Santa Fe.



Si bien no indicó exactamente la ubicación, dijo que son sobre la autopista y "lejos de la ciudad". Además, comentó que abarcan alrededor de 20 hectáreas.



"La idea es instalar un paseo de compras como el que ya tengo en Mendoza", informó, haciendo referencia a la feria que funciona desde el año 2014 en la ruta 7, a la altura de Santa Rosa.



En esta nueva sucursal, planea arrancar con 1.000 locales de 2x2 metros. "A partir de allí, iría creciendo", agregó y dijo que sería principalmente para la venta de indumentaria, aunque podría extenderse hacia otros rubros.



"Primero tengo que tener una propiedad donde construir, después voy y busco la ordenanza que reglamente mi actividad", especificó al ser consultado sobre la negociación con los dueños de las tierras y las autoridades municipales.



Por otra parte, le restó importancia a la posibilidad de que su negocio sea rechazado por el sector comercial. "Yo trabajo para el que no se puede vestir, para el que no puede comer. No me interesa la Cámara de Comercio", resaltó.



Según dijo Castillo, el lugar abriría sus puertas en octubre próximo. "Por cábala, siempre quiero arrancar el Día de la Madre", cerró. (Cadena3)