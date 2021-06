Entregaron herramientas y máquinas para jóvenes desempleados

Con motivo del Día del Padre, la organización Jóvenes Transformando hizo entrega de herramientas y maquinarias por un valor de cien mil pesos para vecinos desempleados de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, la entrega estuvo encabezada por el referente provincial Horacio Gigena y las donaciones serán utilizadas para la conformación de una cooperativa de trabajo, la cual será integrada por jóvenes padres sin empleo.

«En estos tiempos de crisis, la salida debe ser con trabajo. Para ello, es necesario generar las condiciones necesarias que posibiliten que cada vez más vecinos puedan insertarse laboralmente. Debemos profundizar la cultura del trabajo, pero con oportunidades reales para la gente»; destacó Gigena.

Ezequiel es uno de los beneficiarios e integrantes de la cooperativa y dijo: «Muchos no conseguimos trabajo, se nos hace cada día más complicado porque todo está caro y la situación no es fácil. Nosotros no queremos que nos regalen nada, sólo que nos ayuden a poder salir a pelearla. Lo bueno es que nos escucharon y nos brindaron una enorme posibilidad, no hay nada más digno que el trabajo».