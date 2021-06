Carlos Paz: Una madre denunció que dejaron sin cobertura a su hijo

Matheo tiene cinco años, vive en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz con sus padres y una hermana y fue diagnosticado con autismo. El pequeño asiste al jardín de infantes Manuel Belgrano y su familia denuncia que lo dejaron sin cobertura de obra social.

Según contó su mamá, contrataron una conocida empresa y recibieron el alta el día 1 de febrero. Luego que Matheo fuese tratado por una fonoaudióloga y una psicóloga, se presentaron los certificados ante la obra social para hacer una serie de estudios.

Sin embargo, la compañía consideró que se estaba «faltando a la verdad» y comunicaron a su madre que le darían de baja.

Marina Tapie es la mamá del niño y contó a El Diario: «Me mandaron el telegrama diciendo que faltaba a la verdad, como que yo sabia del diagnóstico. Cuando empezamos a tratarlo, pensábamos que era un bloqueo emocional por un accidente en el que yo me quebré cuando él tenía 3 años. Él hizo como un retroceso, pero nunca notamos nada hasta que por sugerencias de las profesores del jardín empezamos con algunas consultas. Contratamos la obra social de SanCor Seguros para que esté cubierto, pagábamos $5000 por mes y cuando nos llegó el posible diagnóstico, él ya estaba en la obra social. Me llaman el miércoles 16 de junio para darme de baja y para informarme que tenía 48 horas para devolver la credencial. Ese mismo día, teníamos turno y lo cancelaron».

«La verdad que no entiendo, de entrada nos pareció raro que nos preguntaran si mi marido era sano. Todo esto nos complicó mucho, porque somos cuatro. Yo no trabajo, me ocupo de Matheo y mi marido es carpintero. Necesitamos la obra social para él y resulta que tenés que ser sano para tener obra social»; aseguró la mujer.

«Por suerte, desde el jardín nos dieron una mano y desde el área de Desarrollo Social nos van a brindar ayuda. Nos llamaron para poner un acompañante que necesita para el jardín, para no romper la burbuja ya que no sabe cumplir las reglas. Pero es muy injusto lo que hicieron»; concluyó.