El regreso más esperado: Volvieron los gimnasios y natatorios

Tras haberse cumplido con las restricciones, este sábado reabrieron los gimnasios y natatorios de Carlos Paz. Los propietarios de los centros de entrenamiento y los deportistas expresaron su alegría por volver y pidieron que no vuelva a cerrarse, ya que sostienen que atravesaron una situación desesperante.

Mateo es dueño del gimnasio Habrok y contó a EL DIARIO: «Volvemos con un protocolo de aforo reducido y las mismas normas sanitarias que veníamos manejando previo a esta restricción. Tenemos turnos de 45 minutos a una hora como máximo y la verdad que volvemos muy contentos. Nos quedó el sabor amargo de que nos impidieran trabajar durante un mes sin que hubiese un motivo, venimos presentando estudios y estadísticas que muestran que no afectamos la curva de contagios. El 80% del aforo proviene de socios que se encuentran a menos de 5 minutos de nuestra sede, entonces no generamos circulación tampoco».

«Entendemos la situación, pero es de publico conocimiento que los contagios se están dando en fiestas sociales y clandestinas. Ahora vamos a pelear para que se nos considere esenciales para la salud, porque somos centros de salud no solo de recreación. Hoy abrimos contentos y entusiasmados por empezar un nuevo semestre, la vacunación va mejorando la cuestión y todavía no se ve de gran impacto los números, pero creemos que ya no nos van a cortar más»; añadió.

Por su parte, Matías Sosa Campi es propietario e KnockOut y expresó: «Siempre somos los primeros que cerramos y los últimos que abrimos, no lo entendemos porque el gimnasio es salud. Entendemos lo que está pasando con el Covid, las clínicas, las terapias y estamos a favor del trabajo que viene haciéndose, pero se debe entender que cuando la gente se entrena está bien el sistema inmunológico. El gimnasio ayuda muchísimo a gente que tiene depresión, obesidad y se siente con autoestima bajo. Es decir, no es sólo una cuestión estética, es salud mental. Las restricciones no fueron buenas y nos perjudicaron».

«Volvimos con los horarios de siempre y se reanuda MMA, Kickboxing y Funcional. Se desinfecta todo después de cada clase, al igual que las máquinas. La gente volvió contenta, los clientes están felices y eso te alienta a seguir, porque se hace muy complicado como comercio estar cerrado tanto tempo. Nosotros somos un rubro que al volver, no empezamos a facturar de inmediato, si no que hay que reconocer los días a la gente que estuvo cerrado»; destacó.

En tanto, Martín está a cargo del Club de Natación de Sol y Lago y señaló: «La modalidad que aplicamos es la misma, no hay modificación en cuanto al aforo y al horario en relación a las restricciones. Hoy ya abrimos, tuvimos la apertura oficial y esperamos no tener otro cierre. En la pileta, es imposible que te contagies por el agua con cloro y el vapor que emana. Estamos peleando por eso y hace rato somos considerados soporte de salud, somos la principal actividad para la rehabilitación después del COVID».