Diseña el logo de tu empresa con estos tips infalibles

La imagen de una marca es esencial y, como ya sabemos, la mayoría de las veces la primera impresión es la que cuenta, así que es necesario que, si decides poner manos a la obra y encargarte tú mismo del diseño del logotipo de tu marca, tengas al menos los tips más importantes para no claudicar en el proceso.

¿Es realmente necesario ser un experto diseñador gráfico para poder crear el logo de una empresa? Pues, si tienes nociones de diseño siempre correrás con ventaja, por supuesto, pero en esta nota te contaremos cuales son las claves y los puntos mas importantes a tener en cuenta para que puedas iniciar el proceso diseño ahora mismo.

Por supuesto que, si te interesa aprender más, lo mejor es inscribirte en un curso de diseño gráfico, allí aprenderás todos los aspectos fundamentales del diseño, el uso del color, de las tipografías y por supuesto como llevar esa idea que tienes, de la mente al ordenador.

Se necesitan nociones de programas como Illustrator por ejemplo, para bajar todas esas ideas al papel, sin embargo, si solamente quieres saber por donde empezar, entonces estas en el sitio correcto. ¡Aquí te daremos las respuestas para que comiences!

Diseñar un logotipo ¿por dónde empezar?

Lo primero que debes evaluar es cuál es el público que va a consumir tu producto o servicio, de esta manera, y con esta sola pauta, estarás avanzando muchos casilleros en definir hacia donde se va a perfilar tu diseño.

La audiencia a la que va dirigido tu mensaje es la que te ayudará a dar el primer paso para empezar a definir los primeros lineamientos del diseño, porque empezarás a separar algunos conceptos como colores, tipografías y mensaje que quieres transmitir con solo visualizar tu target con claridad.

El público puede dividirse en varios segmentos y estos tips te ayudarán a identificarlo mejor.

Edad

Género

Intereses

Temática del negocio

Personalidad e identidad

Algunos puntos aparecen como más claros, como es el caso de la edad y el género. Sin dudas, poder definir estos aspectos de nuestra audiencia favorecerán la elección del lenguaje visual que se utilizará.

No es lo mismo una marca dedicada sólo a productos para mujeres, que una que les habla solamente a los niños. Con lo que si existe un target especifico es importante destacarlo antes de empezar a diseñar.

Pero también hay otras cuestiones igual de importantes y son las que definen intereses del público y por supuesto la propia temática del servicio o producto que se ofrece. Vender productos deportivos no es lo mismo que alimentos, por ejemplo, u objetos de decoración.

Todas estas cuestiones deben encajar perfectamente como piezas de rompecabezas para que el siguiente paso resulte más sencillo, ya que se habrán eliminado muchas variantes luego de haber definido estos detalles primero.

Por último y no menos importante, debes también hacer foco en tu propia identidad y personalidad. En una marca no solamente es importante identificar a quien va dirigido el mensaje sino quien lo emite. ¿Cómo es eso?

Muchas veces se hace más hincapié en que el público reciba justo lo que espera, pero si ese contenido carece de identidad propia, seguramente no se podrá sostener en el tiempo y posiblemente el mensaje comience a perder coherencia indefectiblemente.

Entonces, repasemos, es tan importante diseñar un logotipo que le hable al publico que lo va a consumir, pero que también refleje la identidad de quien brinda el servicio.

El uso del color

Una vez que ya hemos empezado a visualizar los primeros bocetos, en función de la tipografía que hemos probado basados en la audiencia y en nuestra propia identidad, seguramente lleguemos invariablemente a la etapa en la que hay que pensar en los colores.

Si bien es importante este punto, no siempre es necesario que los logotipos tengan varios colores, muchas veces lo simple y básico es lo que mejor funciona. Si decides hacer un curso de diseño gráfico, aprenderás muchas cosas relacionadas con el uso del color que seguro podrás poner en práctica en esta instancia.

Desde aquí, te sugerimos que, si vas a usar colores, te limites como máximo al uso de 3 colores y no más. Intenta que estos sean complementarios y que acompañen tu identidad general, piensa que seguramente esos colores también serán utilizados en otras áreas de tu negocio, como tu página web, feed de redes sociales o incluso artículos de papelería o packaging.

La tipografía

Otro de los puntos que más dudas genera a la hora de imaginar el logotipo de una empresa es la elección de la tipografía correcta. ¿Cómo saberlo? Y, acá seguro coincidirás con nosotros, en que ¡existen tantas tipografías que es imposible decidirse!

Pues no desesperes, cada tipografía esta incluida en una categoría que, a su vez, está definida por un estilo y un propósito concreto. ¡Y aquí el tip salvador! Si logras ir achicando las posibilidades primero descartando las que seguro no coinciden con tu identidad, de a poco solo te quedarán las más adecuadas y allí te resultará más fácil encontrar la adecuada para ti.

Lo bueno de elegir un curso de diseño gráfico, como verás, es que aprenderás de la mano de los expertos a identificar porque una tipografía funciona mejor que otra para determinadas marcas y podrás ir estableciendo un criterio que te ayudará a crear logotipos para otras personas además de para ti.

No abuses de los efectos

Existe una premisa en el mundo del diseño que repite, casi como un mantra, que: menos es más, ¿La conocías? Pues aquí se aplica a la perfección y es muy importante no olvidarla cada vez que te sientes a pensar un nuevo diseño, ya sea de un logotipo o de cualquier otra pieza.

A la hora de crear un logotipo es mejor dejar los efectos de lado, salvo que sean estrictamente necesarios y acompañen la idea general de la marca. Por ejemplo, si vas a diseñar el logotipo de una empresa de iluminación y quieres usar sombras, seguramente éstas estén justificadas por el concepto general.

Ahora bien, si no es el caso específico y realmente no es necesario, es preferible que la imagen sea lo mas simple y despojada posible, y que los efectos no contaminen demasiado el diseño.

Honra la simpleza y pide opinión

Si ya has avanzado lo suficiente con respecto a la elección de la tipografía, los colores y los efectos, seguramente te gustara saber que opinan los demás. Pues ¡no está nada mal! Siempre y cuando elijas bien a quien le mostraras tus diseños y que pueda darte una opinión criteriosa, ¡ya que tampoco es cuestión de que te confundan más!

Si tienes algún amigo con nociones de diseño gráfico, mucho mejor, es el candidato perfecto para que pidas opinión. Y no te desanimes si te marca cosas para corregir, al fin de cuentas es parte del público también y es mejor corregir a tiempo que lamentar luego.

Si luego de leer esta nota ya estas lo suficientemente motivado como anotarte a curso de diseño grafico o para empezar a bocetear tus primeras ideas, ten presente que lo más importante es que mantengas la idea de un concepto simple y que no te compliques con diseños muy complejos.

Estamos seguros de que serás capaz de crear un diseño perfecto para ti. ¡Confía y manos a la obra!