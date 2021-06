Córdoba: continúa el paro de transporte urbano

Córdoba.- La titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carla Esteban, precisó a Cadena 3 que la decisión es porque "las empresas incumplieron el acuerdo del pago salarial".

La medida rige desde el sábado, es por tiempo indefinido y, al menos este fin de semana, no habrá servicio.

Esteban dice que desde el sector empresarial les han dicho que "ya no tienen más para depositar", a pesar del acuerdo pactado.

Además la titular de UTA Córdoba dijo que son considerados esenciales pero no han recibido la vacuna y no les pagan el salario, es por eso que no les dejaron otra opción que tomar dicha medida.