Paso a paso: Cómo reclamar por turnos de vacunación desde la web

Córdoba.- El Gobierno de la provincia de Córdoba modificó el formulario al que pueden acceder las personas que están esperando para vacunarse.

Ocurre tras la recepción de múltiples quejas de personas que no pueden vacunarse o no figuran en el sistema.

Hasta el momento sólo se podía llamar al 0800-122-1444. Sucede que había espera de hasta 40 minutos para realizar el reclamo. Para evitar que el sistema colapse las personas pueden ingresar al Ciudadano Digital (CiDi), o a la web de vacunación para reclamar.

Cómo hacer el reclamo

A través del CiDi o de la web de vacunación en la opción Consulta Ciudadana sobre vacunación Covid-19″ se puede realizar el reclamo.

Se despliega un formulario con los datos de la persona (en caso de que esté anotada previamente) y se podrá preguntar por las distintas situaciones. En ese sentido las opciones que aparecerán serán: “Consultar turno, personas con discapacidad”; “Consultar turno; Consultas sobre inscripción”; “Mis datos no coinciden con la página”; “Perdí mi turno”; “Modificar datos de contacto” y “Me vacuné y no me figura la dosis o no me vacuné y figuro como vacunado”.

El paso siguiente es llenar el formulario con los datos y luego enviarlo.