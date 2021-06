WhatsApp: cómo hacer si te bloquean la cuenta temporalmente

Muchas son las funciones que tiene la red social de mensajería para facilitar el uso a los usuarios. Pero WhatsApp también podría bloquear tu cuenta por diferentes motivos.

Pero la popular red social podría bloquear tu cuenta y te va a notificar la suspensión temporal. Es por esto que tendrás que corregir el problema de inmediato o sino el bloqueo será permanente.

Tal como informó la compañía, las aplicaciones no admitidas, como la app de mensajería Plus, GB o aquellas que prometen mover conversaciones de un móvil a otro, no son originales. Sino que son versiones alteradas y fueron creadas por terceros. Es por esto que violan las condiciones de uso, y será necesario reparar el daño y usar la versión auténtica.

Es por eso que la empresa recomienda guardar el historial de los chats antes de descargar la versión oficial.

Cómo hacer si te bloquean la cuenta temporalmente

– Lo primero será tocar más opciones, chats y copia de seguridad.

-Segundo, ir a los ajustes del teléfono y tocar en almacenamiento – archivos.

-Tercero, buscar la carpeta de GB WhatsApp y mantener presionado para seleccionarla.

-Cuarto, en la esquina superior derecha toque más, después cambie el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

-Quinto, abrir Play Store y descargar la versión oficial.

-Sexto, verificar el número de teléfono.

-En la pantalla habrá una copia de seguridad y dar en restaurar.

-En ese momento la App debería cargar los chats existentes.

WhatsApp Plus

Si se guardó previamente el historial de chats, entonces deberá transferirse automáticamente a la versión oficial.

-Abra Play Store y descargue la app.

-Finalmente verifique su número de teléfono.