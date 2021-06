Punilla: Denuncian que los dejaron sin transporte para sus hijos

Alrededor de veinte familias del Valle de Punilla denunciaron que se quedaron sin servicio de traslado para sus hijos, quienes padecen diferentes patologías y reclaman una respuesta de la obra social APROSS. Según expresaron, les manifestaron que debían resolver la situación del transporte por sus propios medios y que les reintegrarían los gastos de traslado.

Lilian Alassia es la mamá de Pauli, quien tiene nueve años. En diálogo con EL DIARIO, contó: «Hace un mes, falleció el titular del transporte que hacía los traslados de los chicos y APROSS no quiere que su familia inicie los trámites para seguir como prestataria del servicio. Mientras tanto, nos dejaron sin transporte y piden que resolvamos nosotros esa situación con la promesa de reintegrarnos luego el dinero que gastemos. La verdad que sabemos que después esas cosas no se cumplen, ellos jamás reintegran nada. Mi hija tiene nueve años y está en tratamiento desde hace tres años, cuando fue diagnosticada. Cuando he tenido que pagar, jamás me reintegraron nada».

«Le realice un estudio de genética que era muy importante, apelé a la solidaridad de la gente y nunca me realizaron el reintegro. Ella toma clases de equinoterapia y a la última, no pudo asistir y es algo que le hace muy bien»; agregó.

«Somos familias de diferentes lugares, desde Bialet Massé a La Cumbre. Muchas familias no tenemos en este momento para pagar el día de transporte y para las terapias. Mi hija tiene Ásperger y se maneja en transporte para fomentar la independencia de ella, ella trabaja con seis profesionales y usa el transporte de lunes a viernes»; aseguró la mujer.

Asimismo, destacó: «Son muchos chicos con diferentes patologías, algunos de ellos en sillas de ruedas. La familia del titular del trasporte solicitó seguir con el servicio y nosotros elevamos una carta donde lo pedimos, pero nos respondieron que debíamos hacernos cargo nosotros y luego gestionar un reintegro. Nos dejan a nosotros sin transporte y a una familia sin trabajo, en este contexto dejar a una familia sin trabajo es muy grave».