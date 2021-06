La Junta Electoral suspendió la elección del Defensor del Pueblo

Tras haber analizado la situación epidemiológica que atraviesa Carlos Paz, la Junta Electoral Municipal decidió suspender la elección del Defensor del Pueblo. Los comicios habían sido fijados para el 27 de junio, acorde a lo establecido en la Carta Orgánica y había cuatro listas que se presentaron para competir en las urnas.

A través de una resolución que dieron a conocer en el día de hoy, desde el organismo encargado de fiscalizar la elección, decidieron «suspender las elecciones fijadas para el 27 de junio de 2021 hasta que las condiciones del contexto actual de pandemia indiquen que sea más propicio o estén dadas las condiciones sanitarias, solicitando al Poder Ejecutivo un decreto o al Poder Legislativo una ordenanza en el mismo orden a los fines de adecuarse a la realidad social y epidemiológica que afecta a nuestra ciudad como consecuencia de la pandemia COVID-19 y en su caso fijar una nueva fecha para las elecciones».

Según expresaron entre los fundamentos de la decisión, las escuelas y colegios cerrados no permiten una evaluación de los lugares de votación posible, faltan sitios para desarrollar los comicios (se necesitarían 27 locaciones distintas para respetar la capacidad limitada), existe una limitación para capacitar a los presidentes de mesa, no se logró firmar contrato con el Correo Argentino para la logística de la votación, falta publicidad de la elección, los partidos y alianzas no han podido desarrollar una correcta campaña y advierten una falta de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencias sobre los peligros de llevar adelante la elección en medio del pico de contagios.

También se cita con antecedente la suspensión de las elecciones PASO del mes de agosto y se expresa la «posibilidad de escasa participación de votantes el día de la elección por temor a contagios» o nuevas restricciones que alcancen el día de la elección.

«Los miembros de esta Junta son conscientes de que una decisión a favor de postergar las elecciones podría exceder el marco legal de su competencia, no es menos cierto que de concretarse las elecciones y resultar ser motivo de contagio de Covid-19 para electores, presidentes de mesa, fiscales o cualquier otra de las personas participantes de la elección, así como la posibilidad de que el sistema de salud se vea colapsado por el mismo o que la elección fracase por la cantidad de votantes por este contexto de temor fundado en la población, eso también sería responsabilidad de la Junta Electoral».