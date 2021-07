Cabito volvió a pedir dadores de sangre

Buenos Aires. Eduardo Massa Alcántara popularmente conocido como Cabito continúa internado y volvió a usar las redes sociales para pedir dadores de sangre para sí mismo, aunque no dio mayores detalles sobre su estado de salud. Su amigo, el cocinero francés Christophe Krywonis replicó el pedido en su cuenta de Instagram.



“Urgente, necesitamos dadores de sangre 0 Negativo para Cabito”, reza el cartel que posteó y explica que para la donación hay que presentarse en la sala de Hemoterapia en el piso 3 del Hospital de Clínicas de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 o sábados entre las 8.00 y las 12.00. Además, destaca como único requisito pesar más de 50 kilos y llevar documento.



El conductor radial está internado desde hace tres semanas en el Hospital de Clínicas, aunque no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud. “Acá estoy, pero prefiero no hablar, perdoname. No estoy bien”, dijo en aquel momento a Teleshow.



En aquel entonces también había usado sus redes para pedir dadores de sangre y para agradecerle a Jessica, una amiga suya que se quedó al cuidado de su perro. “Pica la canchita y yo te amamos”, le escribió ella a lo que él respondió: “Yo a ustedes con el alma”.



Hace más de dos semanas cuando se supo que no estaba bien, su amigo Christophe le brindó su apoyo en el ciclo de El Trece conducido por Mariana Fabbiani: “Hacemos un llamado a la solidaridad para todos los que puedan donar. Le mandamos un beso muy grande. Cabito, vamos, ¡fuerza! A ponerle garra, que pasaste por muchas cosas. ¡Vamos!”.



Su hermana Alejandra también reiteró el pedido de sangre y además agradeció a “sus amigos de Lanús y de Flores, a Jessie su novia, y a todos los que con amor, dinero y preocupación están rezando por él”.



Hace un tiempo en diálogo con Teleshow el también publicista recordó uno de los momentos mas difíciles de su vida, cuando estuvo “clínicamente muerto” en el 2017 tras someterse a un by pass gástrico gracias al cual más adelante bajó más de cien kilos. (Infobae)