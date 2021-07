¿Cómo se prepara Carlos Paz para la vuelta del turismo?

Finalmente, se confirmó que habrá temporada de invierno en la Provincia de Córdoba y la noticia tuvo un fuerte impacto en Villa Carlos Paz. La vuelta del turismo nacional, a partir del 9 de julio, entusiasma a empresarios y comerciantes y parece haber encendido la ciudad, donde la actividad turística es la principal industria.

Y es que no sólo se autorizará el ingreso de visitantes de cualquier punto del país, sino que además se extenderá el horario de funcionamiento de los establecimientos gastronómicos y volverán los cines y teatros. Esto indica que habrá una atractiva cartelera de espectáculo que se sumará a la tradicional Feria de Artesanos y a la belleza natural de los paisajes serranos.

Luego del anuncio, EL DIARIO salió a recorrer las calles y conocer cómo se prepara la ciudad para la vuelta de los turistas.

Julieta es dueña del Regional Luz de Luna y contó: «Estamos contentos. Vamos a respetar todos los cuidados, sabemos que cuidando se pude seguir trabajando. Son menos horas creo, pero es una ayuda y un aliento para seguir. Todo está muy tranquilo, pero vemos que la gente está un poco mas animada. Ojalá que venga mucha gente y podamos trabajar un poco, teníamos miedo que fuese como el año pasado».

Samuel es dueño de Papas Olson y agregó: «Nos acabamos de enterar, es un alivio la verdad. Yo creo que la gente no se acuerda cómo son las vacaciones, ya que el año pasado estuvimos todos encerrados. Creo que este año, hay mucha gente que tiene ganas de salir. Hay mucha gente cuidándose con el barbijo, el alcohol y saber que vamos a poder trabajar, me da mucha felicidad».

En el mismo sentido, Liliana, la dueña del restó Hans, destacó: «Estamos muy contentos de poder trabajar unas horitas más. Si bien la pandemia no nos acompaña, cremo que vamos a poder salir un poco de este pozo. Estamos muy contentos, ojalá todos cumplan las normas para no tener que volver atrás. Sería muy triste encontrarnos después de las vacaciones de invierno con un panorama donde tengamos que encerrarnos nuevamente».

Ezequiel es encargado de Alfajores La Quinta y sostuvo: «Hay muchas expectativas, seguramente vamos a recibir turistas, así que pensamos que va a ser provechoso en este momento tan difícil. Estos últimos meses, han sido muy complejos y sobrevivimos con las promociones enfocadas a la gente de Carlos Paz».

Gladis, del regional Madre Tierra también se mostró entusiasmada por la vuelta del turismo y dijo: «Por suerte, han habilitado horarios más amplios y la gente va a poder venir de otras provincias. Esperemos que se cuide y la Municipalidad ponga controles en todas las esquinas. Estos dos meses fueron horribles y hay que arrancar de nuevo».

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Leonardo González, también se expresó sobre la medida. «Lo bueno es que ya tenemos una fecha cierta y podemos tomar reservas. No lo estábamos haciendo hasta ahora, porque necesitábamos esta información. El invierno habitualmente (en épocas normales) es regular para nosotros, pero lo importante es trabajar. Confiamos en que hay una necesidad de la gente de salir y distraerse y ojalá eso ayude a que podamos recibir una buena cantidad de turistas. Nosotros estamos preparados con los protocolos, no tenemos aforos y podemos trabajar con la totalidad de nuestras plazas. Ojalá la gente se anime a venir y tengamos una buena temporada»; puntualizó.

Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, añadió: «Ha sido una buena noticia para nosotros, las agencias de viaje podrán trabajar también y organizar un paquete turístico. Carlos Paz está preparado, no hemos tenido ningún caso en ningún establecimiento turístico durante el verano y tanto sector privado como público sabe bien como manejarse en este caso. Se libera la circulación interdepartamental y provincial y eso es muy bueno, porque vamos a poder trabajar no solo con la provincia, si no con provincias aledañas. Para el ingreso, sólo se pedirá la aplicación CuidAr y tendremos nuestros hoteles habilitados para funcionar al 100% en su capacidad, establecimientos gastronómicos con capacidad al 30% en su interior y al 100% en espacios abiertos y se extenderán el horario de funcionamiento. Los teatros están habilitados con un aforo del 30%, según anunció la Provincia y estamos evaluando si se puede extender esa capacidad».

«Se está haciendo promoción de la ciudad y ayer estuvimos con la Cámara de Turismo y ellos tienen algunas propuestas también. Recién terminamos la reunión de CAPTUR donde ya se marcaron los lineamientos que tendrá la acción promocional y esta semana saldremos a posicionar a Carlos Paz e invitar a los turistas a que nos visiten»; completó.