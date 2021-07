Fabián Doman abandona el periodismo y será director de Edenor

Buenos Aires. “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”. Fabián Doman irrumpió ayer en el estudio de Intratables para comunicar una decisión que sorprendió al universo mediático. “Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, apuntó en referencia a la una de las prestadoras de energía del país.



Ausente los últimos días por unos síntomas compatibles con covid, que finalmente dieron negativo, el conductor dio el presente por última vez ante sus compañeros. Allí contó que la situación laboral “se resolvió en las últimas horas” y por eso, su respuesta era siempre que “no” cuando el rumor empezó a trascender y sus colegas lo consultaban cada vez con más insistencia.



Además, adjudicó su tardanza para cerrar el trato a las dudas que le generaban tener que abandonar una de sus pasiones. “En el fondo me costaba dejar el periodismo”, explicó Doman y agregó que, paradójicamente, su carrera en los medios la había comenzado sin ejercer la profesión de periodista.



“Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen; y fui jefe prensa de una campaña presidencial en 1989", explicó en referencia a Álvaro Alsogaray, candidato por la Unión del Centro Democrático (UCeDé) en las elecciones que consagraron por primera vez a Carlos Menem. A continuación, Doman repasó brevemente su carrera profesional, con sus idas y vueltas respecto al periodismo, incluidos sus años vividos en los Estados Unidos. “En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, justificó.



“Me costó tomar la decisión porque es un cambio de profesión, un cambio de vida”, resumió antes de pasar a los agradecimientos. “Primero a la gente. Suena remanido, pero todos los que estamos acá, estamos gracias a ustedes”, afirmó. Luego repasó el camino que lo llevó a remplazar a Santiago del Moro en la conducción de Intratables y se detuvo en el llamado de Liliana Parodi, gerenta de programación de América que le ofreció directamente el cargo. Solo le había puesto una condición, relató Doman: que la respuesta se rápida, ya sea por el sí o por el no.



“No dudé un instante”, sentenció el conductor, que por entonces estaba en El Trece, y señaló a Agustín Vila, director de medios digitales del grupo, como uno de los actores principales para destrabar la negociación entre los canales. A continuación, tuvo unas palabras especiales para Parodi: “Una de las razones por las que acepté es porque quería trabajar con vos. El que trabaja en televisión alguna vez tiene que trabajar con Liliana Parodi”, la elogió.



Después de recordar sus comienzos en Intratables, allá por mayo de 2019, y parar en algunas de las tantas anécdotas dentro y fuera del aire, dejó un mensaje de cara al futuro: “Levanten cualquier programa, este no. Pocos veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o como Intratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece”, analizó. “Una parte de la historia de este canal la escribe Intratables, mucho más Santiago que yo”, continuó, y se despidió con una reflexión y un deseo: “La ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables”. (Infobae)