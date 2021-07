Joven de Cosquín le donó un riñón a su papá, salió de terapia y se fue a rendir

Martín Morales tiene 25 años, es oriundo de Cosquín y protagonizó una historia de amor y entrega. Le donó un riñón a su padre y algunas horas después de la operación, rindió un final de la facultad.

Los Morales son conocidos en la ciudad, son dueños de una pollería. Se trata de un emprendimiento familiar que fundó Roberto y que debió dejar por sus problemas de salud.

Hace poco más de un año, le informaron a Roberto que debía someterse a un trasplante. Desde entonces, empezó una búsqueda para encontrar un donante y apareció más cerca de lo que creía. Martín es el menor de sus tres hijos y le salvó la vida.

La operación estaba programada para el 10 de mayo y se postergó por algunos días, por lo que coincidió con un examen que Martín debía rendir el 19 de mayo. Los médicos le dijeron que sería imposible que pudiera rendirlo por la morfina y la anestesia, pero las ganas pudieron más y después del trasplante, el joven se presentó y aprobó.

«Ingresé al quirófano a las 06:00hs de la mañana y salí a las 11:00hs, después ingresó mi papá. Me llevaron a terapia intensiva y al día siguiente debía rendir. El examen era a las 17hs. y me dijeron que no iba a poder hacerlo, pero yo venía preparándome desde hace tiempo para rendir la materia. Estudio Ingeniería Electrónica en la UTN, tenía que rendir Inglés 2 y me costó, fueron dos horas de exámenes y tenía los dos brazos que me dolían. En ningún momento pensé en abandonar y hace un par de días, me pasaron la nota y aprobé con el 75%»; contó Martín a EL DIARIO.

«Lo normal es estar 7 días internados, pero como yo podía levantarme y moverme, me fui a los 2 días. Mi papá se quedó una semana y gracias a Dios, está bien. Cada vez que él vea la cicatriz, sabe que es una forma de agradecer todo lo que él hizo por mi y mis hermanos»; completó.