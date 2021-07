Municipalidad de Cosquín

REMATE

CON EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA

Decreto N° 0274/2021 duración 5 días comenzando el día 16/07/2021 a las 10.00 hs. y los posteriores en forma progresiva y simultánea.

12 LOTES PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADOS EN BARRIO SAN JOSÉ OBRERO

1- MANZANA 15 PARCELA 044 Sup. 450.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 44 BASE $ 135.000-

2- MANZANA 15 PARCELA 043 Sup. 525.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 43 BASE $ 157.500-

3- MANZANA 15 PARCELA 0042 Sup. 600.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 42 BASE $180.000-

4- MANZANA 15 PARCELA 040 Sup. 585.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 40 BASE $ 175.500-

5- MANZANA 15 PARCELA 038 Sup. 585.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 38 BASE $ 175.500-

6- MANZANA 15 PARCELA 036 Sup. 585.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 36 BASE $ 175.500-

7- MANZANA 015 PARCELA 035 Sup. 585.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 3 Lte. 35 BASE $175.500-

8- MANZANA 032 PARCELA 076 Sup. 1398.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 19 Lte. 38 BASE $ 349.000-

9- MANZANA 032 PARCELA 077 Sup. 1248.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 19 Lte. 39 BASE $ 321.000-

10- MANZANA 032 PARCELA 009 Sup. 1926.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 19 Lte. 61 BASE $ 481.000-

11- MANZANA 032 PARCELA 010 Sup. 1673.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 19 Lte. 62 BASE $ 418.000-

12- MANZANA 032 PARCELA 011 Sup. 1624.00 mts.2 Designación Oficial Zona “C” Mz. 19 Lte.63 BASE $ 406.000-

Postura mínima de PESOS TRESCIENTOS ($300.00) por M2 superior a la base fijada para la puja. A cargo del Martillero Publico Luis María Ghilino, M.P. 04-1098 y 05-1132.