Psicología: hay 383 docentes para más de 18 mil alumnos en la UNC

Psicología, una de las carreras con más estudiantes de la UNC, está sufriendo la falta de presupuesto y por consiguiente de docentes. Impulsado por la pandemia y con educación a distancia, se dispararon los números de ingresantes estos dos últimos años con el problema de tener menos recursos.

Ayer, se realizó una audiencia con el Rector de la Universidad, Hugo Juri, donde estuvieron presentes autoridades de la facultad e integrantes del Consejo Directivo además de centros de estudiantes. La misma, fue convocada a partir del reclamo de una profunda desigualdad presupuestaria de la Facultad dentro de la UNC.



La facultad cuenta con solo 383 cargos docentes para 18.621 estudiantes de las tres carreras. Y según los datos, "son 282 cargos los que necesitamos para solamente estar en condiciones de igualdad respecto a otras facultades de la UNC" aseguraron desde la agrupación Sur en Psico.



"Esta es una situación muy delicada, con muchos años de antigüedad, que nuestra comunidad padece y combate a diario. Se traduce en complejidades y vulneraciones de derechos como quedarnos fuera del los Meet, no poder elegir el horario de cursada, no contar con notas de evaluaciones a tiempo, no poder revisar nuestros exámenes, no contar con horarios de consulta y un sin fin más de situaciones" aseveraron en su red social.



En promedio la UNC y la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación) invierten en cada estudiante $38339 anuales. Pero por cada estudiante de la Facultad de Psicología se invierten sólo $10939.