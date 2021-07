Prevén serias consecuencias por los festejos de la Copa América

Germán Ambash, infectólogo y asesor del Ministerio de Salud de Córdoba dijo que los festejos multitudinarios tendrán "consecuencias en 14 días".

Tras la consagración de Argentina campeón de la Copa América, los festejos se multiplicaron a lo largo y ancho del país. Muy pocos recordaron el coronavirus, porque se vieron personas abrazadas sin barbijos ni medidas de protección.

"Toda la gente que no estuvo en la cancha estuvo en la calle, fue un descontrol y un aglomeramiento total". Aseguró que podría haberse previsto semejante descontrol, pero que "no hay policía ni controles que valgan" sino que "no hay más que la conciencia", dijo en diálogo con Cadena 3.

Lamentó que la gente hizo "todo lo contrario" de lo debido y destacó: "La mayoría eran jóvenes, seguramente no vacunados. Es la gente que ahora se está muriendo".

"Uno podría haber festejado desde un balcón, pero la multitud que se vio en el Obelisco, o en la Plaza España fue un descontrol total y una situación evitable, las consecuencias la veremos en 10 o 14 días", vaticinó.