Marchan en Córdoba por vacunas para niños con discapacidad y comorbilidad

Un grupo de padres de niños con comorbilidad y discapacidad se concentrarán el próximo sábado a las 16 hs. en la ciudad de Córdoba, donde reclamarán para que se avance en la vacunación de sus hijos con la vacuna Pfizer (la única aprobada por ANMAT para niños de 12 a 18 años con patologías previas). La concentración se realizará en el Patio Olmos y es organizada por VacunaMe, un movimiento que se replica a lo largo y ancho del país.

Se hará una movilización con sillas de ruedas vacías y se espera la participación de padres de distintos puntos de la provincia.

Marisa Carillo es mamá de Joaquín, de 13 años, quien tiene encefalopatía crónica no evolutiva y es sometido a tratamientos con células madres. En 2011, viajaron a China y en 2012 a Tailandia y vienen luchando por una mejor calidad de vida.

«La vacuna Pfizer es la única aprobada para niños entre 12 y 18 años por el ANMAT. No estamos teniendo respuestas del gobierno y queremos que se habilite el registro para poder anotarlos por el CIDI. El problema que tenemos es que nuestros hijos son menores y al día de la fecha, no se los puede anotar y la vacuna es algo que necesitamos con urgencia. No sólo para los chicos con discapacidad, sino también para chicos que han sido trasplantados o con diabetes y demás»; contó a EL DIARIO.

«Queremos que se de a conocer la movilización para que las familias de Carlos Paz y zonas aledañas se sumen al reclamo. La marcha será sin los niños, con las sillas de ruedas vacías y los padres en representación con barbijos y distanciamiento. El 80% de los niños que han fallecido por COVID son niños con discapacidad o alguna patología. Les pedimos que se comuniquen conmigo y se sumen a la convocatoria que se animen a reclamar por la vacuna para nuestros hijos»; agregó.

Para contactar con Marisa, comunicarse al 353- 4064517.