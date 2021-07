Entre el plano del pueblo, la escuela, la capilla y el primer canal

Por Edgardo Tántera

Escritor, historiador y artista plástico

Cuando realizamos la revalorización histórica de nuestra Villa, no podemos dejar de recordar la importancia de la construcción de la capilla Nuestra Señora del Carmen y posterior donación y bendición de la misma el 3 de enero de 1915.



Todos los hitos centenarios son parte de las etapas que fueron estableciendo el espíritu del Decreto 323/A/1990, donde establece que a partir del año 1914 se produce la consolidación de lo que se denominaba "Pueblo Carlos Paz" de conformidad a los considerandos de dicho decreto.



Si nos remontamos en el tiempo hubo hechos que marcaron la religiosidad de la zona y especialmente en el valle de San Roque; por ejemplo, el nacimiento y el bautismo de la religiosa María del Tránsito Cabanillas, (1821-1885), en la Estancia Santa Leocadia.

Los primeros años de vida de quien luego sería la primera beata argentina está entre los misterios que quedaron bajo las aguas del lago. Las aguas del embalse también cubrieron el primer casco de la estancia de Rudecindo Paz, heredada posteriormente, (1901), por su hijo Carlos Nicandro quien fuera el encargado en 1914 de construir la capilla junto con su esposa Margarita Avanzato.



También marcaron el camino de los últimos 123 años la construcción de la casa paterna de los Paz (Establecimiento Las Margaritas) el proyecto y realización del canal entre 1904 al 1906, la donación de un terreno para la construcción de la Escuela "Carlos N. Paz" en 1911 y su inauguración en 1912, lo que motivó que Carlos Paz tuviera que realizar un plano del futuro pueblo en 1913.



El 3 enero de 1915 fue muy especial para el pueblo Carlos Paz que ya tenía actividad de pequeña aldea con las casas que había construido en "la otra banda" del río Carlos Nicandro y los hermanos Pedernera para alquilar sobre la calle principal (antigua ruta a Córdoba). Ese domingo se inauguraba la capilla del Carmen, en un terreno céntrico de diecinueve metros de frente por veintiséis metros de fondo, al lado de la futura plazoleta que lleva el nombre del fundador de la ciudad actual.



El Obispo de Córdoba bendijo la obra donada por los esposos Paz-Avanzato y celebró la primera misa ante la mirada atenta del gobernador Ramón J. Cárcano y de los invitados a la ceremonia. Luego del acto religioso fue bendecido el monolito del camino de las Altas Cumbres frente a la casa Establecimiento Las Margaritas y allí se escuchó el discurso del Gobernador.



El diario "Los Principios" de Córdoba en su edición del 5 de enero de 1915 comentó: "El nuevo templo: Carlos Paz y Margarita Avanzato han hecho construir la Capilla en terrenos que poseen y en donde se levanta el pueblo Carlos Paz. Ese día se sirvió una gran comida en la casona de amplias galerías de la familia Paz, con la asistencia del Gobernador, el Obispo Bustos, ministros, senadores, militares y amigos, casi 180 comensales, a pesar que se habían cursado 150 invitaciones".



Terminada la comida y tras un descanso, una caravana de automóviles se dirigió hacia la capilla de San Antonio de Arredondo donde hicieron un alto al pie de la montaña. La capilla fue entregada a Fray Juan Trifón Moyano el 3 de febrero de 1915.



La bendición de la Capilla Nuestra Señora del Carmen en 1915



Carlos Paz y su esposa Margarita Avanzato contrajeron matrimonio el 23 de enero de 1891 y la ceremonia religiosa se postergó por falta de capillas en el valle de San Roque, que modificó su geografía luego de la inauguración del dique. El embalse del lago obligó a la familia a trasladarse a la Cuesta (propiedad de Rudecindo Paz). El 3 de febrero de 1894 se casaron en el oratorio privado de la estancia La Quinta, presidiendo la ceremonia el Padre franciscano Fray Benito Pérez, y ofició como testigo Segunda Ferreyra de Olmedo. Durante la ceremonia bautizaron a sus dos hijos mayores: Margarita María y Carlos Segundo.



En esa época los Paz-Avanzato vivían en la casa enclavada en la actual esquina de General Paz y Lisandro de la Torre, que denominó Establecimiento Las Margaritas en honor a su esposa e hija.



La familia se fue agrandando con trece hijos más, de los cuales tres murieron de corta edad. Todos fueron bautizados en distintos lugares inclusive en San Antonio y Cosquín. Esta situación determinó la necesidad de construir una capilla para la futura villa.



Carlos Paz había realizado su gran obra en 1906, la construcción del canal de riego y había donado un terreno de 5.000 metros cuadrados a la Provincia para la construcción de la escuela que se inauguró en marzo de 1912.



En 1913 hizo delinear el plano del pueblo, y encargó al Ingeniero Vázquez González un fraccionamiento en ambas márgenes del río, quince manzanas en la zona Oeste y quince manzanas en el centro. Este hecho determinó que podía escriturar los lotes vendidos y los terrenos donados a la Provincia. Así fue que se hizo imprescindible la construcción de una capilla para los vecinos amigos y familiares que empezaban a instalarse, o venían a pasar largos períodos. En 1914 se concretó la idea y le propuso la donación al Obispo de Córdoba Fray Zenón Bustos, en una carta manuscrita de Carlos Paz con fecha 18 de diciembre de 1914. Al ser aceptado el ofrecimiento por el Arzobispado, inmediatamente se escrituró el 30 de diciembre de ese año ante el Escribano Fernando M. Aliaga - Registro 4 - 1914- Tomo 3 F. 1411 y en dicha donación transfirió la propiedad y el dominio a la diócesis, cuyo terreno pertenecía a la "Manzana A" del pueblo y el lote constaba que estaba compuesto de veintiséis metros por cada lado, lo que hacía una superficie de 676 mts.2, comprometiendo Paz una capilla construida y terminada a costa del donante con toda su ornamentación, muebles y útiles.



El hermano de Carlos Nicandro, Félix G. Paz donó el altar dorado de estilo gótico y el confesionario. Manuel Perea Muñoz hizo traer de España la imagen de madera tallada policromada de la Virgen del Carmen y don Leopoldo Román donó dos bancos y la imagen del San Roque. En Cosquín se encuentra el inventario de muebles de la capilla entregada al párroco Juan Trifón Moyano. También se recibió un San Roque donado por José Peña y la campana donada por el gobernador Ramón J. Cárcano, que el mismo día inauguró el Camino de las Altas Cumbres, colocando un monolito de granito frente a la casa de la familia de Carlos N. Paz, donde se realizó el acto con 150 invitados. Los festejos de ese acontecimiento marcaron un punto de partida a la construcción del camino que soñara el cura gaucho Brochero fallecido un años antes.



En enero de 2015 se festejó el centenario de aquella apertura del Camino de las Altas Cumbres, pero el monolito con el escudo de la Provincia y el año 1914 grabado en piedra que se había colocado frente a la casa de la familia Paz, actualmente está ubicado frente a la oficina de turismo de Avenida San Martín al 1000.



Los antecedentes indican por qué la familia Paz impulsó la educación y la religión. La Escuela Carlos N. Paz el 14 de marzo de 1912, siendo esta donación lo que motivó que Don Carlos realizara el plano de 1913 donde estableció el nombre de "pueblo Carlos Paz." Pero faltaba resolver el tema de la capilla y en 1914 se comienza a construir la misma sobre el Pasaje San Ignacio y Nuestra Señora del Carmen, para evitar las largas caminatas de las hijas mayores de doña Margarita Avanzato y Carlos Paz hasta el oratorio de los Jesuitas en La Quinta. Fue la época de la conformación de un pequeño pueblo o villa turística, que fue determinando un vecindario con población permanente, pues la escuela contaba con cuarenta alumnos y la directora era la Waldina Pellerín y cuando se recibió en donación la capilla Nuestra Señora del Carmen el 24 de diciembre de 1914, el cura de la Punilla, presbítero Juan Trifón Moyano, informó desde Cosquín al Obispo Fray Zenón Bustos Ferreyra, que era conveniente aceptar la donación de la Capilla construida por Carlos Paz por ser el lugar "punto ya poblado por un núcleo de más de treinta casas" (A.A.C. -Visitas Pastorales de Cosquín).



Hoy a la distancia podemos observar como otros historiadores sostienen que la carta de Don Carlos Paz ofreciendo en donación la Capilla dice Los Puentes (hoy Carlos Paz) diciembre 18 de 1914, pero se olvidan que la Estancia estaba establecida en el centro de la actual ciudad con la Casa Paterna, la obra de El Canal terminada, la escuela y el plano de las 30 manzanas, 15 en cada margen del río, lotes vendidos y casas edificadas. Así lo manifiesta el Padre Jesuita Sebastián Raggi, que en 1907 don Carlos le comenta al P. Salvador Gros, de su intención de construir casas para alquilar y fue concretando su nueva actividad con la vigorosa administración de su esposa italiana, doña Margarita, para atraer a las familias de amigos cordobeses para las vacaciones de verano y que aprovecharan el clima y el río benigno, que fueron generando un futuro pueblo.



Villa Carlos Paz fue una villa pensada y diagramada por una familia y solo ellos supieron establecer su crecimiento, seleccionando a las primeras familias, con una gran peonada a cargo del mantenimiento de este paraje y con la idea primigenia de un lugar privado para los clientes de Córdoba que comenzaron a construir sus viviendas y muchos invirtieron a partir de 1911, sin pensar en la fecha inicial, pues las escrituras llegaron después como ocurre en todo Barrio Privado.



Desde su bendición y habilitación al público en 1915 y hasta 1930, año del fallecimiento de Carlos Nicandro, la capilla fue cuidada y administrada por la familia Paz-Avanzato.



Seguramente que en los años posteriores y hasta 1937, estando en vida doña Margarita Avanzato, los actos públicos, fechas patrias o para el día de la Virgen del Carmen, la misma abriría sus puertas a los vecinos, previa convocatoria con el sonar de la campana para la misa del día Domingo. Gran participación tuvo en estas ceremonias en la década del 30, el infatigable Bernardo D ?Elía, quien se radicó en la villa y realizó numerosas obras en esa primera etapa, con el solo fin de hacer el bien sin mirar a quien...El mismo relata en un memorándum publicado en 1955: Templo: "Durante doce años me ocupé de la transformación de nuestra capilla y luego obtuve de la benemérita Señora Pepita Peñaloza de Peña la donación del terreno donde se levanta el nuevo templo". Por la fecha de llegada a la villa del Padre Enrique Quirl S.J. quien se hizo cargo de edificar la Iglesia del Carmen en 1946 hasta el 31 de diciembre de 1955, que se establece como Parroquia. La participación de D ?Elía en la capilla, ordenando la misma y limpiando su exterior para transportar luego a los sacerdotes que venían de Cosquín o de San Antonio de Arredondo para los oficios religiosos entre los años 1933 al 45.



También hace referencia al Calvario del Cerro de la Cruz... "Esta obra es más elocuente que la palabra. Desde el año 1933 a la fecha continúo mejorándola y conservándola, pues entiendo que construir senderos, bancos, letreros no ofrece nada y conservarlo es todo...



Desde la gran Cruz al arco que está sobre la ruta hay 30 cuadras para esta obra".



"Sobre el Arco que conduce al calvario hay dos mástiles con la bandera celeste y blanca y la bandera papal y en el centro del arco la imagen del Sagrado Corazón de Jesús".



Otra manifestación de don Bernardo Vicente D Elía que solo pensaba en el progreso de la villa, se manifiesta en la colocación del primer mástil en la plazoleta (donada por la familia Paz, actual plaza de los fundadores) próxima a la capilla, allí colocó el bronce "Dios y Patria" y el pueblo instaló el bronce del General José de San Martín, pues en esa pequeña plaza se realizaban los actos patrios, por no contar con un espacio público más extenso, salvo las canchas de fútbol donde hoy se encuentra la terminal de Ómnibus o la del Barrio El Escondrijo sobre calle Juan B. Justo. Pasaron los años, más de treinta y en 1946, el arzobispo de Córdoba, Dr. Fermín Emilio Lafitte, nombró como Vicario Cooperador al Padre Enrique Quirl S.J. de nuestra capilla Nuestra Señora. del Carmen y es trasladado de Cosquín al Barrio La Quinta, en el complejo de los Jesuitas donde se aloja y diariamente en su vieja moto recorre el camino arenoso del centro. Tenía una gran misión, además de catequizar, cuidar espiritualmente a la población cristiana, debía organizar la primera comisión Pro-templo y construir la actual iglesia del Carmen con la colaboración de los vecinos de Córdoba y Carlos Paz.



Con un grupo de jóvenes formó la Acción Católica y de catequistas. La última misa del Padre Quirl fue el 8 de diciembre de 1955. Celebró la Santa Misa de Primera Comunión, con la presencia de 60 niños y numeroso público y se despidió de la comunidad con la misión cumplida al dejar la Iglesia con sus paredes y techos terminados.



Fuente: Libro del autor Caminos con historia publicado por Corprens editora (año 2020)