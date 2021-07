Gómez Gesteira: «Esta ciudad me cobijó y será la cuna de mi hijo»

El intendente Daniel Gómez Gesteira concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO al celebrarse 108 años de la fundación de Villa Carlos Paz, llamó a seguir construyendo un futuro para las nuevas generaciones de carlospacenses y destacó la importancia de reconciliarse con el legado histórico y cultural. Se emocionó al recordar su llegada a la ciudad y anticipó que en algunas semanas, se agrandará su familia con el nacimiento de su primer hijo.

Durante una entrevista exclusiva concedida a EL DIARIO, Gómez Gesteira expresó: «Quienes la vivimos y la disfrutamos, no tenemos dudas que Carlos Paz es la ciudad más hermosa del mundo. Es el lugar que elegimos a diario para vivir y en lo personal, tengo un compromiso con su naturaleza, su cultura, el respeto por sus vecinos y por la comunidad que forman. Como vecino y como intendente, tengo el honor y la responsabilidad de celebrar este 108º aniversario en un momento que es difícil para todos, no sólo en lo económico sino en lo social también. Hay mucha necesidad, hemos perdido a muchos vecinos y vecinas carlospacenses por este virus y no quiero olvidarme de ellos».

«Creo que tenemos hoy la posibilidad de estar un poco más cerca de nuestros afectos y es una oportunidad de encontrarnos, de celebrar nuestra ciudad entre todos y disfrutarla. No debemos perder la esperanza»; aseguró el intendente.

«Quiero recordar a Carlos Nicandro Paz por su visión y también a quien estuvo a su lado, Margarita Avanzatto de Paz. Ellos, su familia y otros pioneros fueron quienes forjaron el destino y los valores de una ciudad que fue creciendo hasta convertirse en lo que conocemos. En el día a día, vamos cómo se pone en valor nuestra historia y nuestro legado cultural. Así como tenemos figuras universales como Ernesto Sábato, Manuel de Falla, la beata María del Tránsito Cabanillas (a quienes recién hoy estamos redescubriendo), también es momento de revalorizar a todos aquellos vecinos que han dejado su huella»; puntualizó.

En otro fragmento, Gómez Gesteira destacó el crecimiento poblacional y el surgimiento de nuevas generaciones de niños y niñas nacidos en Villa Carlos Paz. «Son el futuro y creo que tienen una mirada distinta de la ciudad, con mucho amor por el lugar donde viven. Muchos son hijos de carlospacenses o hijos de vecinos que han sido adoptados por Carlos Paz hace muchos años. Yo llegué a esta ciudad cuando tenía 12 años desde Villa María, acá hice la secundaria, atravesé mi adolescencia, mi juventud y mi adultez. Acá construí toda mi vida y acá me casé, esta es la ciudad que me cobijó y será la cuna de mi hijo. Eso es muy emocionante y en lo personal, me conmueve porque es perdurar y arraigarse en este lugar tan bello. Por eso defendemos nuestro paisaje, nuestras montañas y nuestro lago, por eso trabajamos en políticas sustentables, defendemos el turismo como industria sin chimeneas y pusimos freno a la voracidad de algunos que sólo persiguen el beneficio personal. Estamos defendiendo lo que vamos a dejarle a las próximas generaciones de carlospacenses, una sociedad más justa y con futuro»; completó.