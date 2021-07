¿Qué dicen los carlospacenses de su ciudad?

Con motivo de un nuevo aniversario de la ciudad, EL DIARIO salió a las calles para entrevistar a los vecinos y conocer cómo ven a Villa Carlos Paz, cuáles son sus sitios preferidos y cómo se imaginan el futuro de uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Que está enclavada en las sierras y tiene un lago que la atraviesa, que sus habitantes son graciosos y ocurrentes, que está llena de teatros y tiene una gran cantidad balnearios, que se comen los mejores pastelitos de dulce de batata y membrillo y no podés perdértela en verano. Eso dicen los turistas de nuestra ciudad, pero qué decimos quienes la habitamos.

Carlos vive hace 50 años en Carlos Paz y se siente más carlospacense que porteño. «No me voy a ir nunca más de Carlos Paz, esta ciudad me dio todo. Acá tengo mi familia, mi casa y mi trabajo, le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio. Lo que más me gusta es el ritmo de vida, porque aún en temporada y llena de turistas, uno puede encontrar lugares mágicos con una paz absoluta y paisajes espectaculares»; aseguró.

Yanina es artesana y contó: «Soy nacida en Carlos Paz, me encanta la ciudad y siempre la veo hermosa. La montaña, el paisaje, la ciudad tiene lugares para distenderse y es el lugar más hermoso que conozco»,

Franco es dueño de Milo Café, no es nacido en la ciudad, pero la siente una parte más de vida. «La ciudad está espectacular, ha crecido muchísimo en estos años, yo estoy desde el año 1997 y la verdad que está cada vez más linda. En lo personal, a mí me ha hecho crecer y me ha dado una oportunidad muy grande que agradezco»; manifestó en diálogo con este medio.

Esteban es dueño de la Foto Antigua y señaló: «Carlos Paz está lindo, a mi siempre me gustó mucho. Estamos en un momento de pandemia y está todo complicado, pero en cuanto esto pase, yo creo que volveremos a la normalidad. Hace 35 años que estoy en la ciudad y he notado muchos cambios, todos para bien. Es el lugar que uno eligió para vivir, un lugar tranquilo y muy lindo».

Uno de los testigos del crecimiento de la ciudad, ha sido el fotógrafo Don Falcón (un histórico con su puesto en la plazoleta del Cucú) y expresó su alegría por un nuevo aniversario: «Esta es una ciudad muy linda, se ha hecho muy grande. En veinte años, Carlos Paz creció una barbaridad. Tiene gente muy buena, nos conocemos todos acá y todo el mundo ayuda al otro».

Lautaro tiene 22 años, nació en Carlos Paz y contó: «Lo que más me gusta son las sierras y el lago, acá tengo todos mis amigos y no la cambiaría por nada». La familia de Ezequiel (20) llegó desde Cruz del Eje, pero él es carlospacense. «Lo que más me gusta es la costanera y el Cerro de la Cruz»; confiesa. Ambos se imaginan una ciudad más grande, con nuevos barrios y hasta un estadio de fútbol.

Emilio no sabía que este 16 de julio se celebraba el aniversario de la ciudad. Ante la consulta de este medio, reconoció: «A mi me encanta la ciudad, lo que más me gusta es jugar al fútbol en la costanera. La imagino igual que ahora, más grande capaz».

Cielo (15 años), Emilse (16) y Lucía (15) nacieron en la ciudad y aseguran que su lugar preferido es la costanera, donde se juntan a tomar mates.

Rodrigo participa de la Feria de la Economía Social en la Plaza Casado y destacó: «Hace veinte años que vivo acá y desde que llegué me recibieron muy bien. Me dio posibilidad de salir adelante, lo vi crecer mucho a Carlos Paz con su lago, la costanera y los edificios. Tiene mucha naturaleza y es una ciudad hermosa, muy buena para el turismo y para los que vivimos acá».