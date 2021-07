Carlos Paz renovó el mural en homenaje a ex combatientes

Con la participación del intendente Daniel Gómez Gesteira, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés, ex combatientes de Malvinas y vecinos del barrio Playas de Oro, está mañana a las 11:00hs se reinauguró el mural en homenaje a ex combatientes de Malvinas en la plaza Pucará, ubicada en el barrio de Playas de Oro. También se depósito un frasco con tierra de Malvinas, traída por un el ex combatientes Mercuri Ariel.

"Esto es fortalecer un vínculo que existe con nuestros ex combatientes de Malvinas. Este tipo de iniciativa significa poner en valor lo que hemos propuestos todos los carlospacenses que es malvinizar, esto es comunión del centro vecinal, de los veteranos, de la comunidad del barrio para fortalecer este espacio entre los carlospacenses y argentinos que dieron su vida por todos nosotros y que hoy lo pueden contar cómo historia viva" aseguró Gómez Gesteira.

Por su parte, Jorge Vico ex presidente del centro vecinal de Playas de Oro dijo que "en el año 2015 hicimos el muro y ahora lo restauramos. Para nosotros es importante, pensando en esa gesta que se hizo en Malvinas y con los veteranos nos pusimos con el muro. Lo vamos a mantener en buenas condiciones porque estaba muy dañado, con la novedad que se puso tierra donada de Malvinas por Ariel Mercuri un soldado que estuvo allí. Todos los días tiene que ser Malvinas y ser recordado".

Asimismo Mónica Boglione, la artista que realizó el muro recordó que "por el año 2015, se tuvo este sueño, Jorge Vico nos invitó, y en ese momento estaba de intendente Esteban Avilés que hoy nos está acompañando y le agradecemos. En esta oportunidad hemos restaurado los daños laterales. Por daños climáticos, se ha venido deteriorando y agregamos la tierra de Malvinas y eso nos inspiró a cambiar algunas cosas del muro. En lo personal es muy emocionante; Malvinas nos representa a todos los argentinos. A un ex combatiente lo debemos honrar a diario y está plaza es la cara del barrio, para mí es muy importante" sentenció.