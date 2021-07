Vacunarán con Moderna a 200 mil menores con comorbilidades

El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, indicó en diálogo a Cadena 3 que las 3,5 millones dosis de Moderna por parte de Estados Unidos serán utilizadas para vacunar a menores con comorbilidades, puesto que es una de las pocas vacunas autorizadas para este grupo de riesgo.

Sin embargo, aclaró que este grupo en Argentina no supera las 200 mil personas, por lo que surge el interrogante de qué hacer con el remanente.

"Está por salir la aprobación de la FDA para emplear estas vacunas para menores y la idea es que en primera instancia se cubra a menores con comorbilidades", dijo.

"No deben ser mas de 200 mil, según distintos informes, aunque ninguno es certero sobre la cantidad de personas de esta población. Con el remanente, no me parece oportuno vacunar a más menores, porque su riesgo es muy bajo", aclaró el infectólogo.

Y expresó: "Primero, completaría los esquemas de segundas dosis en mayores de 40. Ahí esta el problema de las Sputnik, que frente a la variante Delta es importante cumplir el esquema, ya sea de forma homologa o heteróloga".