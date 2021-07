Julián Weich no se había vacunado contra el coronavirus

Buenos Aires. “Julián no recibió la vacuna para prevenir el coronavirus”, afirmó ayer Carolina Papaleo en Nosotros a la mañana, por ElTrece, sobre los dichos que ya había expresado Weich en el programa que comparten, Vivo para vos, por Canal 9.



Fue un rato antes de que el médico personal de Julián Weich, el doctor Mario Fitz Maurice, contara en Radio Uno que el conductor sigue evolucionando favorablemente por su cuadro de coronavirus que lo llevó a quedar internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Capital Federal.



“Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo”, dijo Papaleo ayer en el programa del Pollo Álvarez. “Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó... ”, agregó la conductora de Vivo para vos sobre los dichos al aire su colega, que hace semanas salió por Zoom en el programa cuando ya estaba contagiado, pero aún su cuadro no se había complicado. (Infobae)