Dyhzy sacará su DNI no binario: «No me considero hombre»

Dyhzy anunció que sacará su DNI no binario ya que no se considera hombre ni se siente identificado con el nombre que aparece escrito en su actual documento de identidad.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, lanzó en un vivo de Instagram. Con anterioridad había adelantado que tomaría esta decisión apenas esté disponible.

Durante su descargo sostuvo que, como toda ley, se necesita tiempo para que se naturalice ya que la gente "tiene que deconstruirse" pero lo necesario es que el Estado de el primer paso en reconocer este tipo de derechos.

"Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario (...) Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, afirmó.

En el mismo vivo un usuario le consultó “¿No binario es que no te identificas con ningún género?” a lo que Dyhzy aclaró: “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”.

En Stories, además de celebrar la ampliación de Derechos en la Argentina, se refirió a algunos medios de comunicación y pidió que lo dejen de llamar "Estanislao" ya que no se identifica con ese nombre. A la vez, explicó que llamarlo de esa manera es faltar el respeto a su decisión de percibirse como una persona no binaria.

DNI no binario en Argentina

El presidente, Alberto Fernández, presentó este miércoles la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.