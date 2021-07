Hallaron a un puma encima de un iceberg en el Lago Argentino

Santa Cruz. Eran las 13:15 del martes 20 de julio. Un iceberg flotaba sobre el Lago Argentino en el Parque Nacional Los Glaciares, en la ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El crucero María Turquesa de la empresa Marpatag emprendía la excursión llamada “Glaciares Gourmet” para avistar el glaciar Upsala. En el trayecto sobre el brazo camino de Punta Bandera, divisaron un iceberg desprendido del glaciar de valle. Los turistas y los guías se sorprendieron al ver sobre el témpano de hielo a un puma adulto.



Rápidamente, las personas se agolparon sobre un lateral de la embarcación para presenciar un espectáculo hipnótico y extraordinario. Había fotógrafos profesionales y fotógrafos amateurs. Procuraron, por indicaciones de los guías, no hacer ruidos ni movimientos ampulosos para no alterar la conducta de un animal que parecía atrapado en un iceberg a la deriva. En el video filmado por Milton Rischmann, guía experto patagónico, se lo ve deambulando, inquieto.



Las imágenes se viralizaron rápidamente. Tanto como las explicaciones oportunas de los entendidos en la materia. Los comentarios de las personas coincidieron en un sentimiento de pena por lo que estaba sucediendo con el puma: suplicaban que alguien hiciera algo, que lo sacaran del iceberg varado en el espejo de agua por miedo a que se muriera. “Tienen que hacer algo”, dijo una señora; “Pobre animal, se va a morir”, gritó un hombre; “Alguien que me diga que lo sacaron”, suplicó una mujer.



Desde los organismos turísticos emitieron un comunicado que responde estas inquietudes: “En virtud del avistamiento realizado en una excursión lacustre de un puma sobre un fragmento de hielo que flota sobre el Lago Argentino, se solicita a los concesionarios que instruyan a su personal para que no rodeen el lugar y eviten acercarse a fin de evitar el estrés del animal. El puma es un buen nadador, por lo cual no necesita ser sedado o rescatado, simplemente deberá tomar la decisión de nadar a tierra para lo cual necesita no ser molestado o alterado”.



Pablo Mazzei, el capitán del catamarán, reconoció haber visto pumas nadar en el lago, pero ninguno encima de un témpano. “Fue aproximadamente a las 13:15 horas cuando salíamos de Puesto de Las Vacas para el avistamiento del glaciar Upsala -relató en diálogo con Ahora Calafate-. Nos acercamos cautelosamente para no generar ruido y asustarlo. Suelen cruzan el lago los pumas. El viento lo estaba derivando hacia la costa. Seguramente en algún momento se iba a largar a terminar la trayectoria”.



“El animal llegó por sus propios medios al sitio, dada su condición de buen nadador, y se espera que de igual manera regrese a la costa. El área protegida cuenta con registros anteriores donde pumas han cruzado a nado de una costa a la otra, en sitios como el Brazo Rico. De todas maneras, personal del Parque está realizando el monitoreo de la situación a fin de evaluar medidas a implementar en caso de ser necesario”, indicaron desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares.



También aportó luces al hecho la cuenta de Guardaparques en Lucha. Informaron que el animal se subió por su cuenta al iceberg, “seguramente para descansar cuando cruzaba a nado el espejo de agua”, que ya existen antecedentes de pumas que cruzan a nado el Lago Argentino y que mientras “el puma se mantenga arriba del iceberg estará seguro y el viento lo ayudará a acercarse más a la costa”. Y a su vez explicaron por qué el puma no puede ser sedado: “Es peligroso que caiga al agua completamente inconsciente y en el caso que quede arriba del témpano, se requerirá mínimo a dos guardaparques equipados para que lo rescaten. Es extremadamente peligroso que se suba gente al témpano, dado que puede desestabilizarse y darse vuelta con mucha rapidez, llevándose al puma sedado, los guardaparques y la lancha. Además, está prohibido atracar sobre un témpano dado que es habitual que se den vuelta y ello hundiría a la embarcación con sus tripulantes”.



“Desde Parques se monitoreará al animal desde una distancia prudencial para no estresarlo y en caso que se arroje al agua se lo seguirá. Se debe recordar que es un puma adulto silvestre por lo cual es muy peligroso intentar querer subirlo arriba de una embarcación, dado que no es en realidad un animal dócil”, sostuvieron.



En declaraciones a La Opinión Austral, especialistas del Parque Nacional afirmaron que el puma “es un animal experto nadador y es común verlo en el agua”. Admitieron que no tenían registros de haber visto a un puma encima de un témpano en la inmensidad del lago pero advirtieron que lo que sucedió no reviste una situación preocupante para el animal. (Infobae)