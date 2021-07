Puso en venta un traje que le regaló La Mona, revuelo en las redes

Raúl es un vecino de Córdoba que revolucionó las redes sociales cuando puso en venta un traje que le regaló La Mona Jiménez para ayudar a una familiar. La publicación que hizo en el grupo de Facebook «De caravana con La Mona» tuvo cientos de compartidos y el dueño de la prenda se vio obligado a brindar mayores detalles sobre esa «reliquia».

Según contó, hace algunos años estuvo haciendo trabajos de jardinería en la casa del ídolo cuartetero junto a su tío. Durante los días que estuvieron en el lugar, forjaron una relación de amistad con «La Mona», quien se mostró agradecido por su trabajo y decidió regarles dos trajes que utilizó en uno de sus bailes.

Las prendas se encontraban en poder de su tío, quien falleció hace un mes. Tras su muerte, heredó uno de los trajes y debido a la difícil situación que atraviesa un familiar (quien padece una enfermedad terminal), se vio obligado a venderlo.

El hombre contó que hace más de un mes que no cobra el sueldo y que no tiene otra alternativa más que desprenderse de ese tesoro invaluable. «Yo soy fanático desde los 15 años, imaginate que fue mi tío el que me llevó a mi primer baile. Si tuviera la posibilidad, no lo vendería»; señaló el vecino al portal Cuarteteando.