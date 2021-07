La conmovedora foto de «Cabito» en el hospital

Buenos Aires. A él se lo ve recostado en la cama del hospital, con los ojos entrecerrados, mientras ella le da un beso en la frente. Así es la primera imagen que posteó en las últimas horas Alejandra Massa Alcántara con su hermano Eduardo "Cabito" Massa Alcántara internado, intentando llevar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Medio drogui... lo cagué a besos...un paso mas... gracias a todos...esta muy mimoso mi chiquito hermanito. NUNCA TE SUELTO CABI”, escribió junto a la postal. Además, Alejandra también compartió un breve video en el que se ven las manos de ambos entrelazadas.



A fines de junio, la salud del conductor radial preocupó a todos cuando volvió a usar sus redes sociales para pedir dadores de sangre para sí mismo. “Urgente, necesitamos dadores de sangre 0 Negativo para Cabito”, rezaba el cartel que posteó. Varios amigos y colegas como Diego Angeli, Mariano Iúdica y Christophe Krywonis lo replicaron en sus redes, al igual que su hermana, quien también pidió oraciones e insumos para llevar a la institución médica para poder colaborar con otros pacientes. En aquella ocasión, integrantes de su círculo cercano confirmaron a Teleshow que está “a la espera de un milagro”.



Según Infobae, los días de Eduardo, como es su verdadero nombre, internado y sin obra social, no son fáciles. El actor no está bien de salud y gente de su entorno hasta asegura que estaría “grave” y “anímicamente destruido”, tiene diabetes y anemia, que habían comenzado antes de su by pass gástrico, hoy en estado avanzado.



Es su hermana quien se encarga de todo: busca especialistas que puedan ayudarlo y hasta consiguió que comenzara un tratamiento con un aparato de última generación, único en el país para sanar heridas que le brindó la empresa SANA. Ella es una de las pocas visitas que él recibe, dados también los protocolos que rigen en las instituciones médicas por el coronavirus, y además mantienen contacto telefónico a diario.



“Cabito está mejor. Gracias al equipo del doctor Brasesco, que fue el primero en ‘salvarnos la vida’. Gracias a los rezos anónimos de mucha gente común. Gracias a los médicos y a Sana, que no ven un caso, sino un ser humano. Gracias a los medios de comunicación que sacaron info solo para ayudar y no como un chimento. Gracias mamá, Sol, Cabo (que confía en mí)”, escribió Alejandra en sus redes sociales junto con una foto de ella y su hermano el pasado 5 de julio.



El 14 de julio, Cabito también usó sus redes pero en esa oportunidad para repostear un mensaje de esperanza. “Picu”, escribió junto con un emoji de un corazón Jessie y una foto de él mismo, sonriente de cara al cielo mientras el sol le pega de frente. El conductor reposteó la historia y comentó esperanzado: “Picunera ojalá pronto volvamos a reír y a darle la cara al sol”. Durante los primeros días de su internación, él ya había compartido una foto de ella con su perrita, en la que ella había escrito: “Pica la canchita y yo te amamos”. A lo que él respondió: “Yo a ustedes con el alma”. En un posteo en Facebook la hermana del conductor se había referido a una mujer de nombre Jessie como “su novia”. (Infobae)