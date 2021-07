Llega una ola polar que durará toda la semana

Córdoba. Debido al ingreso de una extensa masa de aire frío y seco por la Patagonia hacia el centro y norte del país, esta semana llegará una ola de frío intenso, con vientos y probables heladas en toda la provincia.



A raíz de esto, lunes y martes presentarán persistentes vientos del sector sur, con velocidades que oscilarán entre moderadas y regulares 25/45 km/h de promedio y ráfagas algo superiores. Esto se combinará con ambiente frío y seco, de baja sensación térmica y escasa presencia de nubes.



Durante el día miércoles las velocidades del viento sur comenzarán a decrecer y al mismo tiempo tanto en la madrugada de ese día como en la del jueves se crearán las condiciones propicias para la ocurrencia de heladas, en especial sobre el sur, sudeste, zonas serranas y centro este de la provincia.



Durante el jueves y viernes el ambiente térmico no cambiará significativamente igual que la presencia de humedad, sin embargo, el punto a tener en cuenta, es un cambio de la dirección del viento al sector norte y un progresivo incremento de su intensidad, promediando en horarios vespertinos los 30/40 km / h.



Según, el Servicio Meteorológico Nacional, los días martes, miércoles y jueves las temperaturas mínimas oscilarán entre los -1° C y los -5° C, en tanto que las máximas estarán entre los 14° C y los 16° C.



Llegando el fin de semana, se espera un leve ascenso de las temperaturas, con mínimas de 2°C y máximas cercanas a los 19° C.