Carlos Paz: Una mujer en el camino, una vida en el camión

Una vecina de Villa Carlos Paz fundó una empresa de transporte de cereales, hace miles de kilómetros por semana y cuenta cómo fue ganarse un lugar en un mundo donde la mayoría son hombres. Asegura que los tiempos cambiaron y su capacidad de trabajo hizo que se revirtieran los prejuicios que había.

Se llama Gabriela Alejandra Oyola y señaló a EL DIARIO: «No fue fácil para mi romper con el estigma que llevamos las mujeres encima. Siempre hay una mirada social que indica que la mujer debe cuidar de los hijos, mandatarlos a la escuela, atender los quehaceres del hogar y si a eso le sumamos que el 99% de los camiones son manejados por hombres, el haber creado una empresa en esa atmósfera laboral tampoco fue fácil».

Oyola creó su propia empresa de transporte y no sólo recorre la geografía provincial, sino que además controla cada uno de los camiones que componen su flota, su punto de largada y su destino.

De acuerdo a cifras del INDEC, solo el 4% de las mujeres que trabajan lo hacen en puestos de decisión de las compañías. Actualmente en el puesto de CEO un 9% son mujeres, mientras que en 2012 esta cifra era del 3%; en nivel de director hay actualmente un 21% de mujeres mientras ocho años antes era de 12%. Por último, en el nivel de gerente senior el 27% de esos puestos corresponden a mujeres, cuando en 2012 esa proporción era de siete puntos porcentuales más baja.

«La mujer empresaria quiere liderar, salir y mostrarse. Esta empresa la comenzamos con mi ex marido y cuando quedé sola, las opiniones eran adversas, ya que me decían que no iba a poder, que era imposible y que era muy difícil dominar ese ambiente de trabajadores al volante. Sin embargo, las ganas de superar esas opiniones y esos desafíos pudieron más. El secreto está en moverme. Lo hago cada día y lo voy a seguir haciendo, siento que he hecho las cosas bien, soy muy austera y eso suma a la hora de apuntalar tanto capital»; agregó.

«Creo que nuestros miedos muchas veces no nos han dejado trascender, pero eso no significa que no podemos. Soy una convencida de que, a pesar de las dificultades y obstáculos que existen, puedo ir por más, y seguir desafiando las reglas impuestas»; destacó la empresaria.

Asimismo, Oyola está convencida que una vez que se ocupa un espacio de decisión, se necesita impulsar una agenda propia y crear un ambiente de trabajo y una cultura que permitan cumplir los objetivos financieros. «Me entristece que los jóvenes se quieran ir del país, todo depende de la política y necesitamos gente que ame nuestro país. El campo es el gran motor que tiene el país, allí germina la semilla y a partir de esa semilla, se generan miles de puestos de trabajo. Gracias a eso, yo puedo transportar y se pueden consumir combustibles, cereales, producción. Gracias a eso, se generan empleos. Yo tengo hijos y quieren un futuro para ellos, que se queden en el país y sigan con la empresa»; completó.