Mirá el programa de vacunación antirrábica que arranca el lunes

La Municipalidad de Carlos Paz inicia su cronograma de vacunación antirrábica para el mes de agosto de 10 a 14 horas.

En las recomendaciones para vacunación los perros y gatos deben ser mayores a 3 meses. Los perros deberán ir con collar y correa (no se vacunan si están sueltos). Gatos en bolsos, mochilas, transportadoras (no se vacunan si están sueltos). No se vacunan hembras preñadas. No se vacunan animales enfermos. Llevar barbijos (obligatorio) cumplir el distanciamiento social. Se suspende por mal clima y se reprograma y solo se vacunan en los puestos .

Consultar de lunes a viernes 8:00hs. a 14:30 hs. te: 484700

Campaña Agosto /Septiembre