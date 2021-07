Defienden a una campesina de 70 años que buscan desalojar

Esta semana, se empezó a compartir en redes sociales un desesperado pedido para evitar que se haga efectiva una orden de desalojo contra Agustina Tolosa de un terreno de cuatro hectáreas, ubicado en El Talita, Salsipuedes.

Agustina Tolosa tiene 70 años y lleva los últimos 18 viviendo y trabajando la tierra en un campo que fue cedido por el ex intendente de Salsipuedes, Facundo Torres. Según el relato de Agustina, el jefe comunal le entregó hace dos décadas un terreno para que pueda trabajar la tierra y criar animales, porque en la casa donde vivía, en barrio Villa Sol, no tenía espacio suficiente.

“Yo vivía en Villa Sol, muy tranquila, pero tenía muchos conejos. Las casas estaban pegadas unas a las otras y trabajaba en un campo que era de un intendente y me dijo: ‘Para no tener problemas con tus animales, vas a tener que ir a un campo y dejar esta casita’. Yo tenía que vender mi casa para poder hacer posesión del lugar donde estoy y, hasta el día de hoy, estoy pagando impuestos en Rentas, he ido a Catastro y han visto que no hay ningún heredero ni nada de este campo“, expone Agustina ante la cámara de una vecina que se acercó al lugar.

Durante todos estos años, Tolosa construyó su hogar y su sostén de vida: levantó su casa, instaló los servicios básicos, pagó los impuestos y trabajó la tierra y la cría de conejos, ganzos, patos, gallinas y codornices para subsistir. Sin embargo, hace unos años, apareció un hombre de apellido Cardozo, que afirma haber heredado la posesión del mismo terreno y consiguió una sentencia de desalojo en contra de Tolosa.