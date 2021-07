Músicos carlospacenses piden a la Provincia que vuelvan los shows en vivo

Un grupo de músicos y cantantes se concentró hoy frente al Cu-Cú de Villa Carlos Paz para solicitar al gobierno provincial y al COE que se habiliten los shows en vivo durante las vacaciones de invierno. Se leyó un texto donde denunciaron la crisis que están padeciendo, manifestaron sentirse discriminados y adelantaron que presentarán una carta documento contra la Provincia.

Los artistas sostienen que fueron uno de los grandes perjudicados por las restricciones y que el año pasado, se vieron impedidos de trabajar desde el mes de marzo hasta noviembre y que muchos arrastran una situación insostenible.

«Tuvimos cuatro meses de actividad precaria, limitada y empobrecida para luego em marzo del 2021 volver a la inactividad total. Somos los primeros en dejar nuestras actividades y los últimos en poder retomarlas. Ahora dejemos los números y las estadísticas y pasemos a la realidad de la situación: el gobierno tiene que manejar la problemática de los contagios y evitar que la cantidad de vidas perdidas se siga acrecentando y no ha logrado el resultado que se esperaba. Se nos prohíbe trabajar porque nuestra profesión convoca personas y dicen que genera aglomeraciones y posibles contagios, pero ante la prohibición de trabajar, ellos tienen la obligación ética, moral y práctica de darnos una salida económica»; denunciaron.

«Somos muchos los artistas y trabajadores culturales y todos estamos en la misma situación. Un gran porcentaje está cerca de la línea de emergencia y todos tenemos familias, hijos, grandes, pequeños. Tenemos que seguir pagando todo como corresponde, como si estuviéramos en una situación normal pero la diferencia es que a nosotros no nos entra un solo peso. No podemos pagar el monotributo si tenemos cercenada nuestra forma de generar trabajo, pero nos siguen cobrando lo mismo. Queremos trabajar y no nos dejan»; añadieron.

«Hace algunos días, el ministro Facundo Torres dijo que estarán prohibidos los shows musicales en bares y restaurantes. Pero, por otro lado, se habilitaron los teatros. Nosotros hemos sido un ejemplo en el cumplimiento de los protocolos, somos alrededor de cincuenta en la ciudad y siempre hemos respetado las restricciones. Somos consientes de nuestra realidad y de la realidad de nuestros hermanos: están falleciendo cerca de 4000 personas en nuestro país por semana, están entrando cepas nuevas pero no pueden responsabilizarnos a nosotros de eso. Como puede ser que todo el mundo pueda trabajar, menos nosotros. Vamos a presentar una carta documento para hacerla llegar al gobierno de Córdoba»; completaron.