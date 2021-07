Alma y Milo, dos hermanitos electrodependientes que necesitan tu ayuda

Milo y Alma son hermanos y viven en la ciudad de Córdoba junto a sus papás adoptivos, Fernando y Natalia. Tienen 6 y 7 años y son electrodependientes. Hace cinco años, comenzó una campaña de recolección de plásticos (que venden para cubrir su tratamiento) que se replica ahora en las ciudades de Villa Carlos Paz y Tanti.

La familia está en pugna con APROSS y mientras tanto, junta fondos mediante la venta de tapitas de gaseosas que se llevan a una recicladora. El problema es que la obra social solo reconoce un porcentaje de sus tratamientos y no les brinda cobertura de enfermeras a tiempo completo, que es lo que ellos necesitan.

Fernando es remisero y debió adaptar su casa en una terapia intensiva, al tiempo que se turna con su mujer para poder atender a los hermanitos que tienen parálisis cerebral.

María Luz es una vecina de Tanti que desde hace años viene colaborando con la familia y que se puso al frente de la campaña solidaria, que se extiende ahora al Valle de Punilla.

Durante una entrevista concedida a la radio Rock & Pop Córdoba, Fernando contó: «Hay muchos colaboradores que nos ayudan y después emigran a otras causas. Mi señora esta abocada al 100% de los niños con un grupo de terapeutas más un equipo de enfermería, que en teoría asiste 24 horas a Alma y Milo. Y yo me dedico a la parte legal y a encargarme de hacer los pedidos médicos, realmente los molesto porque Apross nos pide algo y a los 40 días nos pide lo mismo. Tratamos de cumplimentar todo para que ellos no tengan excusas y traten de cumplir con lo que no vienen cumpliendo».

«Los dos nenes están con amparo judicial. Se pasan los días y son días perdidos, los tiempos de ellos no son los tiempos de la justicia. A Dios gracia que la campaña viene creciendo, y nos ayuda. Venimos solucionando muchas cosas que Apross debería cubrir. La tapita realmente es basura y a nosotros nos ayuda, no pedimos plata, solo pedimos juntar y buscar bolsas. Tenemos muchos colaboradores que lo hacen de manera desinteresada. Es mucho el gasto que tenemos en este momento, en alcohol, batas y barbijo para todo el personal que viene a asistir a los nenes. Muchos remedios y antibióticos y cosas que habitualmente están al 30% o 50%. Las tapitas nos ayudan muchísimo, sino sería imposible mantener esto»; agregó.

Para colaborar comunicarse con María Luz, quien lleva adelante la campaña solidaria en la región y ayuda a los papás de Alma y Milo, contactarse al (3541) -156760 o bien en las redes sociales: juntos juntamos mas Alma y Milo.