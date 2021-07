Dramática situación en Carlos Paz: Los alumnos sin conectividad y sin clases

Con la irrupción de la pandemia y las clases virtuales, los problemas de conectividad que atraviesan muchos estudiantes obligan a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Tal y como ocurrió en muchas localidades del Valle de Punilla, la ciudad de Villa Carlos Paz no fue ajena a la falta de medios tecnológicos o WIFI para que los alumnos puedan estudiar.

Hay familias que cuentan con un sólo teléfono y hay barrios donde la conectividad es muy escasa. Precisamente, por esta razón es que la Provincia de Córdoba ha decidido entregar equipos de computación en la ciudad para familias en situación de vulnerabilidad y se trabaja para mejorar la señal de Internet en algunos sectores.

El 26 de julio, todas las escuelas vuelven a la presencialidad (aunque se seguirá trabajando con modalidad presencial y virtual y sistema de burbujas), por lo que será importante contar con una mejor conectividad.

Hay ciudades como Villa Santa Cruz del Lago donde la señal se pierde frecuentemente y lo mismo ocurría en la comuna de San Roque (donde se mejoró el servicio) o en algunos barrios carlospacenses como Colinas.

Laura Drini es directora del IPEM 190 Carande Carro y expresó: «Hemos hecho un pedido formal desde el grupo de directores de colegios de Carlos Paz, tanto de secundarios como de primarios, y se acompañó una nota a la Municipalidad donde pedimos que se gestione une mejor conectividad para que haya igualdad de condiciones. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta. Hay que aclarar la diferencia entre falta de conectividad y falta de conectividad por falta de trabajo. Sabemos que muchas familias han tenido que desconectarse de Internet por la falta de ingresos».

«Sin embargo, en el Ipem 190, un 40% de los chicos no se ha podido conectar por cuestiones de dispositivos y señal. La escuela ha implementado un montón de acciones para paliar esta situación, el colegio ha sido beneficiado con un importante número de computadoras la semana pasada y quedan otras por distribuir»; añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Lorenzo, director del IPEM 316 Eva Duarte de Perón de Colinas, sostuvo: «La realidad es que tenemos problemas de conectividad por el lugar donde estamos, a mí me invade un profundo dolor y angustia. A veces, tengo la sensación de impotencia de no poder dar respuesta a la situación que están viviendo las familias. Tengo familias que me dicen: tengo un solo teléfono para cuatro hijos escolarizados y se están peleando entre ellos para tenerlo. Tengo familias que me dicen que mandan a sus hijos a vivir con sus abuelos o con sus tíos por la falta de conectividad en su hogar. ¿Se imagina el dolor de ese padre?. El otro día me llegó el audio de una madre, me contaba que el hijo estaba deprimido porque no tiene la posibilidad de estudiar y él quiere estudiar. De estas historias, tenemos muchas».

«De 35 o 40 alumnos que tenemos por aula, solo se conectan 6 o 7. El soporte papel es vinculación, pero no nos da la misma posibilidad. Le estamos haciendo un pedido al municipio y al Concejo de Representantes para que nos ayuden a buscar una solución. La presencialidad vuelve, pero no es una garantía. Con la burbuja, el alumno ve al docente cada 15 días y sin conectividad, se hace imposible estudiar para ellos»; completó.