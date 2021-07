Candidatos: La historia de Cristina Arias, mamá y presidenta de un club

La elección del Defensor del Pueblo está a la vuelta de la esquina y los candidatos comienzan a palpitar los comicios. Cristina Arias es una vecina histórica de Villa Carlos Paz, toda su vida estuvo trabajando para ayudar a otros y desde hace algún tiempo, conduce los destinos de una institución emblemática: el Club Sarmiento. A partir de su amistad con Víctor Curvino, decidió sumarse a la lista de Vecinos e Instituciones por la Defensoría y destacó la importancia de aunar esfuerzos para cambiar la realidad de la ciudad que ama.

Nacida en Carlos Paz, creció en el barrio La Quinta Cuarta Sección junto a sus padres y estudió en la Escuela Carlos N. Paz. A los 14 años tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y colaborar con el negocio familiar, pero años más tarde, decidió retomarlos en la escuela nocturna del IESS y se recibió.

Es madre y hace 26 años, vive en el centro carlospacense. Llegó al Club Sarmiento para acompañar a su hija, que hacía patín artístico, y desde entonces tiene una actividad participación en la entidad deportiva.

«Fui vocal, secretaria, vicepresidenta y ahora presidenta. Ya llevo en el club 16 años, toda una vida de trabajo y siempre luchando. En el club es todo a pulmón y uno dedica mucho tiempo y trabajo. Estamos conformes con los resultados que se dieron y el crecimiento que tuvimos. En el club, se becan niñas que no pueden solventar la cuota o tienen un inconveniente y muchas veces hemos prestado el salón para los merenderos, para fiestas del Día del Niño y otras causas sociales»; señaló a EL DIARIO.

Hace algunos meses, recibió la propuesta de acompañar a Curvino como candidata a Defensor del Pueblo Suplente y contó: «Mi hija y la de Víctor (Curvino) son amigas desde muy chicas, así que nos conocemos todos. Empezamos con charlas entre amigos y una cosa llevó a la otra. Nos contactamos con Nati (Salinas) que es del centro vecinal La Quinta Primera Sección y empezamos a tratar de plasmar aquellas cosas que vemos en nuestros barrios. A medida que una se aleja del centro, la realidad cambia y todos compartimos el deseo de ayudar al prójimo y estar con la gente que realmente lo necesita. Hay muchas alianzas que se hacen para juntar votos, pero nosotros estamos unidos por el deseo de ayudar. Hay lugares donde se pelea desde muy abajo y da bronca que se la use a la gente con fines políticos».

«Yo quiero acompañar a la gente, desde un problema entre dos vecinos hasta una problemática que afecte a toda una zona. Vamos a trabajar también para cuidar el ambiente, valorar el lugar donde vivimos. Si no lo hacemos entre todos, no tiene sentido. Se tienen que respetar las zonas donde no se puede construir, no estamos en contra del crecimiento y los grandes proyectos, pero hay lugares para cada proyecto. Hay que trabajar por el saneamiento del lago San Roque, no solamente desde Carlos Paz, sino también con las otras comunas de la zona. A veces parece que la culpa la tiene Carlos Paz, pero el río San Antonio atraviesa muchas localidades y hay otras que también tienen costas sobre el lago. Se tiene que trabajar con otros municipios para avanzar en las cloacas y cuidar nuestro entorno, porque somos privilegiados del lugar donde vivimos»; añadió.

Consultada sobre el trabajo que se hizo en la Defensoría del Pueblo, Cristina Arias consideró: «Daniel Mowszet, a diferencia de la primera gestión del doctor Alejandro Luchessi, hizo muchísimas cosas por la ciudad. Tuvo muchos más casos que resolver y creo que algunas cosas se pudieron solucionar y otras están en proceso. Todos tenemos defectos y virtudes, pero cuando tenemos la voluntad de que las cosas salgan bien, la gente lo reconoce. La gente no sabe que tenemos derechos y que alguien los puede ayudar para que se puedan solucionar sus problemas».