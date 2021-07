Carlos Paz: Donaron las tierras que heredaron para familias sin hogar

Luego de conocerse la historia del Barrio Esperanza de Villa Carlos Paz, un espacio ubicado en la zona de Colinas donde habitan cincuenta familias de bajos recursos, EL DIARIO tuvo la oportunidad de dialogar con las hermanas que donaron esas tierras y posibilitaron que muchos vecinos pudieran acceder a la casa propia.

Concretamente, se donaron cuatro hectáreas con la intermediación del centro vecinal de Colinas, donde se acordó que podrían levantarse las viviendas y comenzaría un proceso de urbanización. Las familias se comprometieron a evitar que haya nuevas usurpaciones en el sector y se mantenga limpio todo el predio.

Lucila García es una de las hermanas que hizo la donación y contó: «Después de algunos años, empezaron con juicios de desalojo y llegamos a un acuerdo con las familias por intermediación de Horacio Gigena. En el acuerdo, estaba hablado que no se usurpara más, pero luego vimos que se corrió un alambrado y se tomaron más de las cuatro hectáreas que donamos. Nosotros donamos las hectáreas y las familias no tienen que pagar un peso, pero queremos que deje de ingresar gente y se mantenga limpio el lugar».

«Hemos mantenido una reunión reciente y les expresamos nuestro malestar. Afortunadamente, los vecinos que realmente quieren estar bien y a quienes nosotras les donamos las tierras, nos acompañaron a correr el alambrado y que quede bien definido el espacio del barrio. La donación se hizo con la premisa de que no ingrese más gente, la idea es que ellos se encarguen también de la limpieza y no permitan que gente que no es buena se instale allí»; reconoció.

«Lamentablemente, hemos visto que se realizan fiestas clandestinas y dejan mugre. Nosotras somos dos hermanas que recibimos de herencia el terreno, son espacios declarados Zona Amarilla y nosotras vamos a seguir visitando el lugar para que se cumpla con lo acordado. Ellos dicen que no para el basurero desde hace mucho tiempo y les dijimos que busquen algún contenedor o encuentren la forma de mantener el lugar ordenado y limpio. También es importante que traten de dejar espacios verdes, así se aprueba la urbanización. La Municipalidad debe acelerar ese proceso, para regular esta situación»; completó.